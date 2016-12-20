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Иркутский Минздрав сообщил о 54 умерших из-за отравления "Боярышником"

10:32 20.12.2016
Фото с сайта absoluttv.ru
Фото с сайта absoluttv.ru
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Число жертв отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске достигло 54 человек, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"На данный момент число скончавшихся в больницах составило 25 человек. На госпитализации находятся 26 человек, один из отравившихся от госпитализации отказался", - сказали в пресс-службе Минздрава.

В то же время зампред правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила журналистам, что в четырех больницах города остаются 28 пострадавших от отравления, 13 из них - в крайне тяжелом состоянии.

"В связи с отравлением к медикам обратились 53 пациента, 25 из которых скончались, 28 находятся сейчас на лечении, в том числе 13 - в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких", - сказала она. Пяти пациентам подключена искусственная почка.

"Сил и средств достаточно для того, чтобы оказывать помощь в полном объеме. Но ситуация очень сложная, медики делают все возможное от них. Многие из поступавших в отделения интенсивной терапии с самого начала были нежизнеспособны", - отметила Вобликова.

На вечер понедельника сообщалось о 21 погибшем в больнице. Общее число жертв трагедии, по данным прокуратуры, насчитывало 49 человек.

Темы: Россия, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Последствия употребления алкоголя
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Комментарии читателей
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20.12.2016, 15:29
Владимир

И СССР и Россия прилагали и прилагают ОГРОМНЫЕ усилия для обучения и воспитания ДОСТОЙНЫХ граждан - по ДЕСЯТЬ лет ВСЕХ бесплатно учат, возят на экскурсии и в летние лагеря, выпускают фильмы, книги и спектакли, с раннего детства прививают высокую мораль ... .
Однако ещё полно ИДИОТОВ готовых все радости жизни променять на ОДУРМАНИВАНИЕ - это ОТБРОСЫ, которые НАДО уничтожать - хотя бы для того чтобы они не заражали окружающих и не самовоспроизводились !
Надо НАГРАДИТЬ производителей этого "Боярышника" за отличную работу по очистке окружающей среды !
20.12.2016, 14:42
Импортозамещение

в действии.
20.12.2016, 14:12
У

Если у вас что то ограбили, пишите заявление в полицию! И какая связь этой проблемы с Ельциным? Он был пьющий но у него было за что купить правильный алкоголь, уж боярышник он точно не пил
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