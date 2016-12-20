Власти Крыма раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН

Содержание резолюции Генассамблеи ООН о правах человека в Крыму не соответствует действительности. Об этом заявил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Он назвал лживыми постулаты документа о нарушении прав крымских татар, а также о том, что полуостров якобы не посещают независимые наблюдатели, передает RT. Мурадов отметил, что Крым посещает множество представителей иностранных государств, которые видят «совершенно другую действительность, чем представлена в резолюции».

Вице-премьер также отметил некоторый прогресс в понимании объективного положения дел на полуострове. Об этом, по его словам, свидетельствует то, что резолюцию поддержали на три страны меньше, чем во время прошлого голосования.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал резолюцию бессмысленным набором фраз. Он подчеркнул, что никто не препятствует визитам иностранных политиков на полуостров и возможности лично знакомиться с ситуацией. Однако они предпочитают антироссийскую пропаганду и ложь.

Инициатором резолюции, которую приняла Генассамблея ООН, выступила Украина. Киев утверждает, что в республике ущемляются права жителей, в том числе крымских татар и украинцев. Документ поддержали 70 стран. Против проголосовали 26, воздержались – 77.

