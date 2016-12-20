В Москве за взятки осудили бывших сотрудников ФМС

В Москве суд признал виновными во взяточничестве троих бывших сотрудников ОУФМС.

По версии следствия, в 2014 году начальник отделения проведения проверочных мероприятий ОУФМС России по городу Москве в ЮВАО Андрей Кондратов, инспекторы того же отдела Александр Баранов и Константин Боронин и житель столицы Заур Султанов организовали преступную деятельность по инициации фиктивных проверок «с целью выявления заведомо известных нарушений законов предпринимателями столицы и дальнейшему их принуждению к оплате услуг по сокрытию обнаруженных фактов», пишет ПАСМИ со ссылкой на сообщение Следственного комитета РФ.

Как установил суд, они неоднократно получали денежные средства от представителей не менее четырех коммерческих структур за непроведение подобных проверок и непривлечение нарушителей к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. С апреля по май 2014 года они через Султанова получили взятки в размере от 30 тысяч до 1,8 миллиона рублей.

«Их действия повлекли за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выраженное в создании условий для беспрепятственного нахождения в Российской Федерации иностранных граждан, а также значительные нарушения миграционного законодательства», — пояснили в СКР.

Кондратов получил 6 лет и штраф в размере 38 миллионов рублей, Баранов — четыре года и штраф 36 миллионов рублей. Боронина приговорили к штрафу в размере 4 миллионов рублей, Султанова — к пяти годам и штрафу 18 миллионов рублей. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.