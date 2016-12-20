Матвиенко назвала производителей алкогольного суррогата убийцами

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что производители алкогольного суррогата, ставшего причиной массового отравления людей в Иркутске, должны быть найдены и осуждены как убийцы.

«Надо найти их и судить за преднамеренное убийство. Хватит прощать. Это преднамеренное убийство людей. Они понимали, на что идут», - цитирует сенатора «Интерфакс».

Матвиенко заверила, что борьба с контрафактным алкоголем в России будет продолжаться. «Мы добьемся, чтобы вообще он исчез с карты нашей страны», - сказала она.

Массовое отравление людей в Иркутске парфюмерно-косметическим средством для ванн «Боярышник» наблюдается в последние несколько дней. На сегодняшний день жертвами суррогатного алкоголя стали 58 человек. Власти города ввели режим ЧС.

В Минздраве региона пояснили, отравление вызвал метиловый спирт, содержащийся в жидкости, хотя на этикетке значился этиловый. В то же время, как сообщалось ранее, на ней была и предупреждающая надпись о том, что жидкость не предназначена для приема внутрь.

