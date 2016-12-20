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Матвиенко назвала производителей алкогольного суррогата убийцами

19:20 20.12.2016
Валентина Матвиенко. Фото с сайта wikimedia.org
Валентина Матвиенко. Фото с сайта wikimedia.org
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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что производители алкогольного суррогата, ставшего причиной массового отравления людей в Иркутске, должны быть найдены и осуждены как убийцы.

«Надо найти их и судить за преднамеренное убийство. Хватит прощать. Это преднамеренное убийство людей. Они понимали, на что идут», - цитирует сенатора «Интерфакс».

Матвиенко заверила, что борьба с контрафактным алкоголем в России будет продолжаться. «Мы добьемся, чтобы вообще он исчез с карты нашей страны», - сказала она.

Массовое отравление людей в Иркутске парфюмерно-косметическим средством для ванн «Боярышник» наблюдается в последние несколько дней. На сегодняшний день жертвами суррогатного алкоголя стали 58 человек. Власти города ввели режим ЧС.

В Минздраве региона пояснили, отравление вызвал метиловый спирт, содержащийся в жидкости, хотя на этикетке значился этиловый. В то же время, как сообщалось ранее, на ней была и предупреждающая надпись о том, что жидкость не предназначена для приема внутрь.
 

Темы: Россия, Иркутск, Чрезвычайные происшествия, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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20.12.2016, 22:25
80 % на полках низкокачественная продукция и пластмасса

Потому, что если все привести в норму полки магазинов опустеют и миф о полных полках магазинов в противовес горбачевским пустым исчезнет. То есть будет дубль. Ни товаров ни денег, на, что купить.
20.12.2016, 22:22
так

Там половина в доле.
20.12.2016, 21:29
Водку должно выпускать государство!

Виноваты те депутаты, которые не разрешают национализировать производство алкоголя в стране!
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