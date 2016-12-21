Вице-губернатор Приморья помещен под домашний арест

Фрунзенский районный суд поместил вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко под домашний арест на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Фрунзенского районного суда.

Ранее сообщалось, что Сергей Сидоренко задержан правоохранительными органами.

"Сергей Сидоренко задержан правоохранительными органами. В настоящее время идет заседание Фрунзенского районного суда по избранию в отношении задержанного меры пресечения," - сообщил представитель суда, не уточняя причину задержания чиновника.

При этом источник в правоохранительных органах Приморья сообщил агентству "Интерфакс", что Сидоренко задержан в связи со злоупотреблениями при распределении финансовой помощи в пострадавшие от тайфуна "Лайонрок" районы края.

В администрации Приморского края пока не смогли прокомментировать полученную информацию.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко курирует в администрации Приморского края вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Занимает эту должность с 2012 года, до этого с 1997 года трижды избирался депутатом законодательного собрания Приморья, где занимал пост председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию.