Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам колонии

Экс-студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова приговорена Московским окружным военным судом к четырем с половиной годам лишения свободы за попытку примкнуть к террористической группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

В то же время суд засчитал ей срок пребывания в СИЗО, поэтому в итоге она проведет в колонии общего режима три года и четыре месяца, передает ТАСС.

Гособвинение приговор суда удовлетворил. По мнению прокурора Михаила Резниченко, наказание назначено законно.

Защита, напротив, осталась недовольна решением суда. Адвокат Илья Новиков в своем микроблоге в Twitter написал, что апелляция будет подана до Нового года. «Если останется эта статья, то по ней вообще нет возможности просить об УДО», - цитирует его РИА Новости.

Сама Караулова раскаялась в своих поступках, но при этом заявила, что не собиралась воевать на стороне террористов. По ее словам, в Сирию она ехала только для того чтобы выйти замуж за возлюбленного, который оказался вербовщиком ИГ.

Караулова был задержана на турецко-сирийской границе в июне прошлого года По возвращении в Москву ее отправили под арест и предъявили официальное обвинение, из которого следует, что Караулова намеревалась вступить в ряды террористов.

