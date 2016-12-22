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Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам колонии

18:20 22.12.2016
Варвара Караулова. Стоп-кадр видео с Youtube
Варвара Караулова. Стоп-кадр видео с Youtube
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Экс-студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова приговорена Московским окружным военным судом к четырем с половиной годам лишения свободы за попытку примкнуть к террористической группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

В то же время суд засчитал ей срок пребывания в СИЗО, поэтому в итоге она проведет в колонии общего режима три года и четыре месяца, передает ТАСС.

Гособвинение приговор суда удовлетворил. По мнению прокурора Михаила Резниченко, наказание назначено законно.

Защита, напротив, осталась недовольна решением суда. Адвокат Илья Новиков в своем микроблоге в Twitter написал, что апелляция будет подана до Нового года. «Если останется эта статья, то по ней вообще нет возможности просить об УДО», - цитирует его РИА Новости.

Сама Караулова раскаялась в своих поступках, но при этом заявила, что не собиралась воевать на стороне террористов. По ее словам, в Сирию она ехала только для того чтобы выйти замуж за возлюбленного, который оказался вербовщиком ИГ.

Караулова был задержана на турецко-сирийской границе в июне прошлого года По возвращении в Москву ее отправили под арест и предъявили официальное обвинение, из которого следует, что Караулова намеревалась вступить в ряды террористов.
 

Темы: Россия, Москва, Расследование преступлений в России, Резонансные судебные процессы в России, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 23:24
Не хочешь явку с повинной ........

А, что разве 20% акций государственного пакета компании Роснефть не проданы иностранному инвестору, в частности Катару ? Если мне не изменяет память то и К.Собчак вернули 1 миллион евро неизвестного происхождения, разбросанных в конвертах по квартире. Кстати таким образом легализовав средства происхождение которых она так и не объяснила. Может быть у Васильевой конфисковали украденные 30 миллиардов рублей ? Кстати, у Чубайса украли шубы, по его собственному признанию, между прочим государственные. И где дело о растрате, халатности ? Ты случаем не в компании с вышеперечисленными прикалываешься ?
22.12.2016, 22:53
украинскому калейдоскопу

Тема о Варваре Карауловой.
При чем здесь Порошенко, Ходорковский и прочие .
22.12.2016, 21:44
Калейдоскоп полоумия

Оценки самые разные и конечно самые крайние. Но есть объективные факты которые не спрятать под сукно.
1. Ни в какое ИГ она вступать не собиралась, а поехала за парнем. Вспомните из личной жизни подобные моменты. У всех конечно по разному, но суть одна. Ни какой идеологической подоплеки и сознательной измены Родине не было и в помине. Здесь на форуме половина с легкостью, по идеологическим соображениям, предаст, изменит и продастся за деньги, при первой возможности избежать при этом ответственности. Пусть за безумную, но любовь, с ней как с предателем - 4,5 года.
2. Руководители высшего ранга России де факто признали террористическую организацию, возглавляемую президентом Украины, господином Порошенко. Вступают с ним в контакт, ведут переговоры и оказывают, пусть редкую, но помощь в критических ситуациях. При этом террористы Порошенко убивают русских на Донбасе.
Два случая. Одна только поехала и собиралась - 4,5 года тюрьмы.
Другие, вместо официального отказа признать легитимным террористическую организацию " Украина " ,фактически взаимодействуют с ней, сохраняют дипломатические отношения, не ввели против террористов ни каких санкций ни на государственном, ни на международном уровне и им - ничего.
Тут поступило с "Бали" предложение вкатить ей десятку за намерение. Только за намерение. Хороший срок.
Тогда Сердюкову, Васильевой ,Улюкаеву, Ходорковскому, Скрынник ,полковнику и прочим, нанесшим реальный ущерб исчисляемый миллиардами долларов и рублей сколько причитается ?
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