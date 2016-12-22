Следователи МВД предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве

Двое следователей МВД России предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве у бизнесмена $160 тысяч.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывших старших следователей по особо важным делам Следственного департамента МВД России 39-летнего Максима Дементьева и 32-летнего Александра Казюлина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Казюлин также обвиняется по части 1 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - цитирует "Интерфакс" сообщение Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, в апреле 2015 года следователь Дементьев сказал адвокату Елене Забавиной, что есть все основания для привлечения столичного предпринимателя к уголовной ответственности и предложил для решения вопроса передать ему $60 тыс.

Через год адвокат получила от бизнесмена через посредников 3,2 млн рублей. Из этих денег 2,7 млн рублей были переданы Дементьеву, а оставшиеся 500 тыс. рублей - Казюлину. Недовольный этой суммой, Казюлин потребовал еще 100 тыс. долларов США.

Адвокат, выступавшая посредником в незаконных переговорах, от дальнейшего участия в них отказалась, отметили в надзорном ведомстве.

В настоящее время приговором Пресненского районного суда посредник осужден по части 3 статьи 30, части 4 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) на 6 лет лишения свободы, а адвокат - по части 4 статьи 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на 4 года в связи с наличием на иждивении малолетних детей.

Экс-следователи свою вину признали полностью и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дело в особом порядке судопроизводства. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под домашним арестом. Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство, добавили в Генпрокуратуре.