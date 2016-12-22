]]> ]]>
Главная В России Новости

Следователи МВД предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве

11:06 22.12.2016
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Двое следователей МВД России предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве у бизнесмена $160 тысяч.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывших старших следователей по особо важным делам Следственного департамента МВД России 39-летнего Максима Дементьева и 32-летнего Александра Казюлина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Казюлин также обвиняется по части 1 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - цитирует "Интерфакс" сообщение Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, в апреле 2015 года следователь Дементьев сказал адвокату Елене Забавиной, что есть все основания для привлечения столичного предпринимателя к уголовной ответственности и предложил для решения вопроса передать ему $60 тыс.

Через год адвокат получила от бизнесмена через посредников 3,2 млн рублей. Из этих денег 2,7 млн рублей были переданы Дементьеву, а оставшиеся 500 тыс. рублей - Казюлину. Недовольный этой суммой, Казюлин потребовал еще 100 тыс. долларов США.

Адвокат, выступавшая посредником в незаконных переговорах, от дальнейшего участия в них отказалась, отметили в надзорном ведомстве.

В настоящее время приговором Пресненского районного суда посредник осужден по части 3 статьи 30, части 4 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) на 6 лет лишения свободы, а адвокат - по части 4 статьи 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на 4 года в связи с наличием на иждивении малолетних детей.

Экс-следователи свою вину признали полностью и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дело в особом порядке судопроизводства. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под домашним арестом. Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство, добавили в Генпрокуратуре.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Судебная система в России, Генпрокуратура РФ, МВД России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.12.2016, 16:27
Мик

На соловки их.
22.12.2016, 15:29
МВД

Не можешь победить коррупцию?
Возглавь её!
22.12.2016, 14:21
14;21

Проходит совещание в главке МВД России. Обсуждают два вопроса= Что такое коррупция и как с нами бороться=.
А теперь вопрос-У вас там есть хоть один человек кто не берёт взяток?
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.