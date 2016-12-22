Путин ужесточил наказание за незаконное уголовное преследование бизнесменов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное преследование бизнеса.

Если уголовное дело на предпринимателя возникло на пустом месте, а в ходе расследования бизнес развалился или фирма понесла большие убытки, то виновных предлагается сажать на срок от пяти до десяти лет. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 299 УК.

В целом законопроект усиливает наказание за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных. Следователь, знавший, что дело шито белыми нитками, но тем не менее бросивший человека в тюрьму, рискует сесть на срок до семи лет. Если же невиновного обвиняли в тяжком или особо тяжком преступлении, или сфальсифицированное дело причинило крупный ущерб, наказание будет от пяти до десяти лет.

Такие поправки, естественно, коснутся не только предпринимателей, пишет РГ. Сегодня за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности предусмотрено наказание до пяти лет при простых обвинениях. Если же на человека сфабриковали обвинение в тяжком или особо тяжком преступлении, то срок составит от трех до десяти лет