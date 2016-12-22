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Путин ужесточил наказание за незаконное уголовное преследование бизнесменов

16:26 22.12.2016
Владимир Путин © KM.RU
Владимир Путин © KM.RU
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное преследование бизнеса.

Если уголовное дело на предпринимателя возникло на пустом месте, а в ходе расследования бизнес развалился или фирма понесла большие убытки, то виновных предлагается сажать на срок от пяти до десяти лет. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 299 УК.

В целом законопроект усиливает наказание за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных. Следователь, знавший, что дело шито белыми нитками, но тем не менее бросивший человека в тюрьму, рискует сесть на срок до семи лет. Если же невиновного обвиняли в тяжком или особо тяжком преступлении, или сфальсифицированное дело причинило крупный ущерб, наказание будет от пяти до десяти лет.

Такие поправки, естественно, коснутся не только предпринимателей, пишет РГ. Сегодня за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности предусмотрено наказание до пяти лет при простых обвинениях. Если же на человека сфабриковали обвинение в тяжком или особо тяжком преступлении, то срок составит от трех до десяти лет

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Бизнес и предпринимательство в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 20:50
Гость: ВЛАСТЬ

должна себя защищать до 37 года.
если не она себя, то кто за неё?
22.12.2016, 20:25
Гость: да-да

"бывают заведомо ложные обвинения, о них тут и говорят, а"-но, удивляет другое что, люди в погонах принимают присягу пред страной,народом и любое их преступление , фактически является изменой этой присяге ..за которую , практически даже ничего не вменяют, отдельно к определенному преступному деянию. Хотя, по здравой логике , именно измена принятому долгу людьми в погонах, мантиях и др. должна быть основным обвинением при совершении данным контингентом граждан страны всех сопутствующих преступлений. .Присяга ,вроде как дающая повышенные права , возможности но, и обязанности по сравнению с другими обычными гражданами ,стала не клятвой нации , с соответствующей ответственностью за ее нарушение а,чем -то непонятным.
22.12.2016, 20:15
Гость: да-да

"эти бизнесмены будут отвечать за вывезенные ..лярды за рубеж,за "пойло",которым травятся в стране,за некчественные продукты?"-так они-же целыми кубометрами денег всегда отвечали и отвечают.. перед настоящими полковниками и генералами захарченками , никандровыми и пр ..
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