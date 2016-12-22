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Владимир Путин простился с послом Андреем Карловым

13:34 22.12.2016

Президент Владимир Путин почтил память российского посла в Турции Андрея Карлова в здании МИД на Смоленской площади в Москве.


22 декабря 2016. Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым, погибшим от пули террориста в Анкаре, в МИД РФ. © РИА Новости

Несколько мгновений российский лидер постоял рядом с гробом, склонив голову в прощальном поклоне, отдавая дань заслугам безвременно ушедшего посла, сообщает ТАСС.

Также президент выразил сердечные соболезнования родственникам покойного посла - его матери Марии Александровне Карловой, вдове Марине Карловой, сыну Геннадию Карлову и сестре Елене Ширанковой.

«Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки в Турцию осенью этого года он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал», - сообщил Путин в понедельник, после новостей о гибели Карлова.

Ради участия в прощальной церемонии президент перенес с четверга на пятницу участие в большой пресс-конференции. Накануне глава государства посмертно присвоил Карлову звание Героя России.

Напомним, Андрей Карлов трагически погиб 19 декабря в Анкаре при исполнении своих обязанностей. Он был убит во время официального открытия фотовыставки в Анкаре выстрелами в спину, которые произвел Мевлют Мерт Алтынташ, бывший сотрудник турецкой полиции. 

Похоронят Андрея Карлова на Химкинском кладбище с воинскими почестями.

Темы: Конфликт России и Турции, Происшествия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 18:18
АгентСмит

Награды конечно достоин! Но героя...
22.12.2016, 14:58
в чём, однако, подвиг-то состоял?

Награды не жалко, заметить же стОит:
Не всякому званье дается Героя
Лишь в силу того только скорбного факта,
Что стать довелось ему жертвой теракта...
22.12.2016, 14:47
Skeptik

Пказателльный шоу расстрел заставит
поставит на место предствателей российского олигархата
Они бвли крутые, но их укоротили
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