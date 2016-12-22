Владимир Путин простился с послом Андреем Карловым

Президент Владимир Путин почтил память российского посла в Турции Андрея Карлова в здании МИД на Смоленской площади в Москве.



22 декабря 2016. Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым, погибшим от пули террориста в Анкаре, в МИД РФ. © РИА Новости

Несколько мгновений российский лидер постоял рядом с гробом, склонив голову в прощальном поклоне, отдавая дань заслугам безвременно ушедшего посла, сообщает ТАСС.

Также президент выразил сердечные соболезнования родственникам покойного посла - его матери Марии Александровне Карловой, вдове Марине Карловой, сыну Геннадию Карлову и сестре Елене Ширанковой.

«Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки в Турцию осенью этого года он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал», - сообщил Путин в понедельник, после новостей о гибели Карлова.

Ради участия в прощальной церемонии президент перенес с четверга на пятницу участие в большой пресс-конференции. Накануне глава государства посмертно присвоил Карлову звание Героя России.

Напомним, Андрей Карлов трагически погиб 19 декабря в Анкаре при исполнении своих обязанностей. Он был убит во время официального открытия фотовыставки в Анкаре выстрелами в спину, которые произвел Мевлют Мерт Алтынташ, бывший сотрудник турецкой полиции.

Похоронят Андрея Карлова на Химкинском кладбище с воинскими почестями.