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Шойгу объявил об увеличении активности НАТО у российских границ

15:05 22.12.2016
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил о значительном усилении разведывательной деятельность со стороны стран НАТО по периметру территории России, пишет ТАСС.

По словам Шойгу увеличилось общее количество полетов разведывательной авиации. У российских границ число таких полетов выросло в 3 раза, а на юго-западе России – в 8 раз. В 2016 году ведомство насчитало 852 таких полетов.

Отмечается также активизация морской разведки НАТО вдоль российских границ, которая увеличилась в 1,5 раза. Кроме того, по словам Шойгу в два раза повысилась интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссийскую направленность.

«Вместо объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, НАТО считает Россию главной угрозой и продолжает наращивать военный потенциал у наших границ», - добавил Шойгу.
 

Темы: Армия и обороноспособность России, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 20:31
Гость: э нет

сначала вы скажите, чего у вас будет. а потом спрошу, в какой конторе спецпайки получаете
22.12.2016, 18:52
Гость: нехохол

не стесняйтесь,спросите!
22.12.2016, 18:49
Гость: не знаю

что новогодний стол "гораздо беднее чем два года назад".И чего у вас не будет на столе?Огласите меню,пожалуйста.
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