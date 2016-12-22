Шойгу объявил об увеличении активности НАТО у российских границ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил о значительном усилении разведывательной деятельность со стороны стран НАТО по периметру территории России, пишет ТАСС.

По словам Шойгу увеличилось общее количество полетов разведывательной авиации. У российских границ число таких полетов выросло в 3 раза, а на юго-западе России – в 8 раз. В 2016 году ведомство насчитало 852 таких полетов.

Отмечается также активизация морской разведки НАТО вдоль российских границ, которая увеличилась в 1,5 раза. Кроме того, по словам Шойгу в два раза повысилась интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссийскую направленность.

«Вместо объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, НАТО считает Россию главной угрозой и продолжает наращивать военный потенциал у наших границ», - добавил Шойгу.

