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Россияне ждут в 2017 году коррупционных скандалов и отставок министров

07:46 23.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Большинство респондентов Левада-центра (60%) прогнозируют в наступающем году скандальные отставки чиновников. Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса социологического центра. 

Такие ожидания связаны с «расстановкой новостей по таймлайну», пояснила РБК доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман. «На конец года пришлось сразу несколько крупных коррупционных историй, в том числе наиболее заметная — задержание министра экономического развития. Если бы оно случилось, например, летом, к концу года впечатление бы сгладилось», — отметила Шульман. По ее словам, граждане в своих ожиданиях скорее правы: «То, что происходит, нельзя назвать полноценной антикоррупционной кампанией — это явно не операция «чистые руки», но война всех против всех внутри властвующей бюрократии будет продолжаться».

Доля тех, кто положительно ответил на вопрос о возможности коррупционных скандалов, остается стабильно высокой с 2007 года и всегда превышает 50%, указывают данные Левада-центра. При этом в конце 2012 года аналогичный опрос показал, что громких отставок ждал 71% опрошенных.

Резко снизилась за последние годы доля тех, кто ожидает массовых волнений: 21% респондентов счел, что они возможны в 2017 году, тогда как от 2012 года протестных выступлений ждали 56% опрошенных. Доля ожидающих государственного переворота за тот же период упала с 20 до 9% (максимума она достигала в 1998 году).

Не менее резко снизился процент тех, кто ожидает противостояний на национальной почве: после столкновений в столичном районе Бирюлево в 2013 году таковых было 48%, тогда как сейчас — почти втрое меньше (17%). До минимума снизилось количество респондентов, прогнозирующих обострение ситуации на Северном Кавказе: сейчас их 22 против 42% в 2014 году.

В возможность отставки правительства верят 16% респондентов: эта цифра остается стабильной с конца 2014 года. Для сравнения, в 2006 году в роспуск кабмина верила четверть опрошенных.

На 8% уменьшилась за год доля тех, кто ожидает в грядущем году вооруженного конфликта с другими странами: в периоды начала украинских событий и участия России в сирийской войне она достигала 27–29%, а теперь войны ждут меньше четверти опрошенных. 

«Это тоже вопрос кучности новостей. Максимальная милитаристская истерика с сообщениями о скоростном рытье бомбоубежищ пришлась на середину осени, резко сошла на нет после американских выборов и в памяти народной успела уже несколько поблекнуть», — объясняет Екатерина Шульман.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Общественное мнение
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Комментарии читателей
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23.12.2016, 11:28
Алексий

Все кина не будет. Лимит "разоблачений" и борьбы с коррупцией исчерпан. Кому надо тот испугался, кто под крышей им бояться нечего. Так что и лишний раз лодку качать не стоит. Ведь Лаванда 86% гарантирует.
23.12.2016, 09:55
ксенофоб

фигня! Чубайс останется по-любому!
23.12.2016, 09:51
2016

Настоящие иностранные агенты все в кремле работают, это чиновники и депутаты, у которых дома и деньги за границей запрятаны.
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