Россияне ждут в 2017 году коррупционных скандалов и отставок министров

Большинство респондентов Левада-центра (60%) прогнозируют в наступающем году скандальные отставки чиновников. Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса социологического центра.

Такие ожидания связаны с «расстановкой новостей по таймлайну», пояснила РБК доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман. «На конец года пришлось сразу несколько крупных коррупционных историй, в том числе наиболее заметная — задержание министра экономического развития. Если бы оно случилось, например, летом, к концу года впечатление бы сгладилось», — отметила Шульман. По ее словам, граждане в своих ожиданиях скорее правы: «То, что происходит, нельзя назвать полноценной антикоррупционной кампанией — это явно не операция «чистые руки», но война всех против всех внутри властвующей бюрократии будет продолжаться».

Доля тех, кто положительно ответил на вопрос о возможности коррупционных скандалов, остается стабильно высокой с 2007 года и всегда превышает 50%, указывают данные Левада-центра. При этом в конце 2012 года аналогичный опрос показал, что громких отставок ждал 71% опрошенных.

Резко снизилась за последние годы доля тех, кто ожидает массовых волнений: 21% респондентов счел, что они возможны в 2017 году, тогда как от 2012 года протестных выступлений ждали 56% опрошенных. Доля ожидающих государственного переворота за тот же период упала с 20 до 9% (максимума она достигала в 1998 году).

Не менее резко снизился процент тех, кто ожидает противостояний на национальной почве: после столкновений в столичном районе Бирюлево в 2013 году таковых было 48%, тогда как сейчас — почти втрое меньше (17%). До минимума снизилось количество респондентов, прогнозирующих обострение ситуации на Северном Кавказе: сейчас их 22 против 42% в 2014 году.

В возможность отставки правительства верят 16% респондентов: эта цифра остается стабильной с конца 2014 года. Для сравнения, в 2006 году в роспуск кабмина верила четверть опрошенных.

На 8% уменьшилась за год доля тех, кто ожидает в грядущем году вооруженного конфликта с другими странами: в периоды начала украинских событий и участия России в сирийской войне она достигала 27–29%, а теперь войны ждут меньше четверти опрошенных.

«Это тоже вопрос кучности новостей. Максимальная милитаристская истерика с сообщениями о скоростном рытье бомбоубежищ пришлась на середину осени, резко сошла на нет после американских выборов и в памяти народной успела уже несколько поблекнуть», — объясняет Екатерина Шульман.