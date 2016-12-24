Омбудсмен Кузнецова выступила за создание реестра педофилов

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с инициативой создания реестра педофилов. По ее мнению, это исключит возможность попадания таких людей в учебные заведения.

"Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения", - цитирует слова из интервью Кузнецовой телеканалу НТВ "Интерфакс".

Она отметила, "что специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ".

Кузнецова констатировала, что число преступлений против детей в России выросло.

В ноябре 2016 года комитет Госдумы по законодательству рассматривал законопроект, предлагающий отменить сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей.