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Омбудсмен Кузнецова выступила за создание реестра педофилов

15:51 24.12.2016
Анна Кузнецова. Фото: пресс-служба ОНФ
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с инициативой создания реестра педофилов. По ее мнению, это исключит возможность попадания таких людей в учебные заведения.

"Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения", - цитирует слова из интервью Кузнецовой телеканалу НТВ  "Интерфакс".

Она отметила, "что специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ".

Кузнецова констатировала, что число преступлений против детей в России выросло.

В ноябре 2016 года комитет Госдумы по законодательству рассматривал законопроект, предлагающий отменить сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей.

Темы: Россия, Борьба с педофилией и детской порнографией в России
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Комментарии читателей
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24.12.2016, 18:48
Гость: И.В.С.

Не понял. А что педофилам в других учреждениях (на административных должностях, на избираемых в мун.и др.собраниях) можно? По всем законам в каменоломни им место или на рудниках.
24.12.2016, 17:32
Гость: ни колай

записывай еще всех уголовников, всех депутатов и других начальников и руководителей
24.12.2016, 17:31
Гость: E.

Анечка не права. Не реестр надо создавать, а каторжную тюрьму с выходом только в саване.
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