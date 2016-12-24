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«Аэрофлот» отменил несколько рейсов из-за дефекта Sukhoi Superjet 100

11:33 24.12.2016
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Ведущая российская авиакомпания «Аэрофлот» в пятницу объявила об отмене свыше 20 своих рейсов из столичного аэропорта Шереметьево

Причиной экстренных мер, по некоторым данным, стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100 на предмет дефекта хвостовых стабилизаторов.

Согласно информации авиакомпании, в общей сложности отменен 21 внутрироссийский рейс, в том числе в такие города, как Архангельск, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь, Сургут и Сыктывкар. На ряде этих направлений действительно используются российские самолеты Sukhoi Superjet 100 производства компании «Гражданские самолеты Сухого (ГСС)», сообщает агенство «Интерфакс».

«В настоящее время в целях обеспечения поддержания летной годности АО «ГСС» совместно с эксплуатантами проводит осмотр парка SSJ. Результаты осмотра будут проанализированы АО «ГСС» и Росавиацией. Эксплуатантам будут направлены дополнительные инструкции и рекомендации по предупреждению появления подобных дефектов при дальнейшей эксплуатации», - сообщили в пресс-службе компании.

В случае выявления заводских дефектов после разработки «корректирующих мероприятий» лайнеры, нуждающиеся в срочном ремонте, будут приведены в рабочее состояние за счет самого «Сухого», уточнили производственники. В свою очередь в «Аэрофлоте» отметили, что полеты самолетов марки Sukhoi Superjet 100 отменены «по техническим причинам».

Напомним, что ранее в пятницу Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о выявлении авиакомпанией «ИрАэро» дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов в стабилизаторах самолета SSJ. Ведомство уже разослало авиакомпаниям письмо о необходимости разовой проверки всех летающих в настоящий момент гражданских авиалайнеров Сухого.

Между тем АО «Гражданские самолеты Сухого» поспешило успокоить пассажиров, пояснив, что хотя дефект «одной из деталей хвостовой части SSJ» действительно имеет место, к возникновению небезопасных ситуаций он привести не может. Однако проверить самолеты этой марки авиаторам все же придется.

Информация о дефекте хвостового оперения российских суперджетов поступила буквально на следующий день после того, как Европейское агентство авиационной безопасности одобрило версию лайнера с увеличенной дальностью полетов - SSJ-100 Long Range. Этот сертификат позволит «ГСС» продавать зарубежным заказчикам Sukhoi Superjet 100 c дальностью полетов до 4578 км.

Темы: Российские авиакомпании, Аэрофлот, Росавиация
Источник: Infox
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Комментарии читателей
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24.12.2016, 18:46
Гость: Крылья Советов

Это верно. Наша авиация всегда гордилась планером самолета потому, что у нас есть аэродинамическая труба позволяющая поместить весь самолет в нее , а не модель. Хотя ошибки были и у Туполева ( Ту-104 ) и у Антонова ( Ан-10 ) приводящие к повышенной аварийности на первоначальном этапе эксплуатации. Но называть свой самолет сочетанием иностранных слов, это бред сивой кобылы, не достойный советской школы авиастроения, а школа авиастроения у нас в основном советская.
24.12.2016, 16:49
Гость: Мик

Такое бывает, если с авиа пара техникой что то не так приостановка полетов/прыжков до устранения причин.
24.12.2016, 15:11
Гость: да-да

Говорят,как корабль назовешь ,так он и поплывет.. назвать обычный самолет российского производства "сверх- самолетом" ,да еще не по русски ....вот , так он и летает.
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