26 декабря объявлен днем траура по погибшим в крушении Ту-154

Понедельник в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", — цитирует президента РИА Новости.

25 декабря самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.