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26 декабря объявлен днем траура по погибшим в крушении Ту-154

14:45 25.12.2016
Фото с сайта russia-now.com
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Понедельник в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", — цитирует президента РИА Новости.

25 декабря самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Темы: Россия, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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25.12.2016, 19:34
Гость: Что-то в этом есть

С тех пор, как в России появился этот гадюшник, напасти и горе идут на страну чёрной чередой.
25.12.2016, 16:31
Гость: А почему у нас имеется Елицин Центр,

но нет Дня Траура по погибшим МИЛЛИОНАМ советских граждан, на имущество которых существуют долларовые МИЛЛИОНЕРЫ в Эрэфии?
Вот в чем вопрос!
И вот в чем ответ: в стране НАРОДОВЛАСТИЕ.
Вероятно, имеется ввиду власть представителей того народа, которому выплачивается в Израиле пенсия из бюджета РФ. При этом средняя пенсия жителя Израиля составляет 1500 американских долларов.
Как то так.
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