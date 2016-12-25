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МЧС направило своих водолазов в район крушения Ту-154

11:54 25.12.2016
Катера МЧС © KM.RU, Алексей Белкин
Катера МЧС © KM.RU, Алексей Белкин
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МЧС России направляет в Сочи спасателей и водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" для участия в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154 Министерства обороны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В ближайшее время в Сочи отправится самолет МЧС Ил-76, он доставит в район поисковой операции специалистов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" МЧС России, имеющие опыт глубоководных работ на больших глубинах", - сказал представитель министерства.

Кроме того, специалисты МЧС оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для проведения глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами "Фалькон".

Как уточнил начальник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Пазыныч, на данный момент от ЮРПСО в зоне массового скопления обломков работает шесть судов. В районе обнаружения пятна работают четыре корабля Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, они занимаются сбором обломков и поиском тел погибших.

"В течение двух часов в районе крушения планируется доставить подводный глубоководный аппарат "Фалькон", который будет задействован точке скопления обломков на траверсе мыса Видный", - сообщил начальник ЮРПСО.

Он уточнил, что точка массового скопления обломков находится в 6 км от береговой линии. "Ориентировочная там глубина от 80 до 110 м", - сказал Пазыныч.

Темы: Россия, Авиакатастрофы, МЧС РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.12.2016, 19:10
Гость: Зоя

Этот Ту-154 - по сути дела был старой латаной-перелатанной консервной банкой.
И в последнем полете она стала разваливаться в воздухе и терять запчасти в Черное море.
25.12.2016, 17:50
Гость: Контрразведчик

А ты там был, что бы так говорить? Назвался Зоей.)
25.12.2016, 14:58
Гость: Это

зависит от веса технической неполадки в тротиловом эквиваленте
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