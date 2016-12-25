Крушение Ту-154: прерванный полет в Сирию

В Черное море упал самолет, на борту которого находились артисты и журналисты

В воскресенье утром в районе Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны России. На его борту, по предварительной информации, находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. По данным военного ведомства, лайнер направлялся в Сирию на авиабазу «Хмеймим», чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Среди пассажиров были артисты ансамбля им. Александрова, журналисты российских СМИ, а также военнослужащие. В район предполагаемого падения вылетел вертолет Ми-8, к поисковой операции были подключены семь морских судов.

Ту-154 вылетел в ночь на воскресенье с подмосковного аэродрома «Чкаловский». В Сочи он сел на дозаправку. В 05:20 борт продолжил полет, однако через 20 минут пропал с радаров диспетчеров. Возможной причиной ЧП стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.

О случившемся было доложено президенту. Министр обороны Сергей Шойгу созвал экстренное совещание по организации поисково-спасательной операции.

В 09:06 (мск) в пресс-службе Южного регионального центра МЧС сообщили ТАСС, что «в 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега — фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета».

В Минобороны РФ пояснили, что обломки Ту-154 найдены на глубине 50−70 метров.

По сообщению телеканала «Звезда», на борту потерпевшего крушение лайнера находилась съемочная группа канала в составе трех человек — это корреспондент Павел Обухов, оператор — Александр Суранов, и помощник оператора Валерий Ржевский. Такие же группы журналистов летели в Сирию от «Первого канала» (корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов) и НТВ (корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов). Известно также, что на борту самолета был и художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Противоречивая информация поступала о судьбе Елизаветы Глинки. По сообщению СМИ, Доктор Лиза могла быть среди пассажиров разбившегося Ту-154. Однако ее пресс-секретарь эти сведения не подтвердила.

В 10:47 по линии Минобороны поступила информация, что Доктор Лиза находилась в самолете.

В Адлер вылетела специальная комиссия Минобороны.

Что же могло произойти?

— Ту-154 — самолет надежный, — отмечает генерал-полковник запаса, командующий фронтовой авиацией ВВС России, Герой Советского Союза Николай Антошкин. — Да и летный состав в Чкаловском очень подготовленный. Экипажи на Ту летают десятилетиями, причем в Сирию всегда летает так называемый двойной летный состав — по два экипажа, для подмены.

Все, повторюсь, отработано, и экипажи летают в Сирию регулярно, через сутки-двое. Да и неважно на современном самолете, по какому маршруту ты летишь, а на Ту-154 стоит хорошее оборудование.

— Что же стало причиной авиакатастрофы?

— Возможно, самолет попал в нестандартные метеоусловия, если он взлетал из аэропорта Адлера. Там рядом горы, и даже в нормальную погоду нельзя исключать возникновения неблагоприятный ситуации. Кроме того, рядом Абхазия и Грузия. Не исключаю, что по Ту-154 могли запустить ракету с земли.

А вот версия теракта выглядит наименее вероятной. Пассажиров на такие рейсы надежно проверяют: они проходят таможню, их осматривают специалисты службы безопасности, причем не смотрят на регалии и звания.

Теоретически возможна и техническая неисправность. Но именно с Ту-154 очень давно не случалось серьезных аварий.

В 10:06 мск официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело первого погибшего. Тело поднято на борт спасательного судна.