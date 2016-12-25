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Названа приоритетная версия причины катастрофы Ту-154

18:30 25.12.2016
Ту-154. Фото с ru.wikipedia.org
Ту-154. Фото с ru.wikipedia.org
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В комиссии по расследованию причин крушения самолета Ту-154 Минобороны России предполагают, что катастрофа могла произойти из-за технической неисправности. Об этом сообщат «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, данная версия в настоящее время вышла на первый план и является приоритетной.

Наряду с этим рассматриваются и иные версии, в том числе теракт. Однако такая версия считается маловероятной.

Собеседник агентства пояснил, что и аэродром Чкаловский, откуда вылетел Ту-154, и аэропорт в Сочи, где производилась дозаправка воздушного судна, являются тщательно охраняемыми объектами. Проникновение на них посторонних лиц или пронос сотрудниками несанкционированных предметов исключается. Большой разлет обломков упавшего самолета источник агентства объяснил гидроударом.

Ту-154 Минобороны РФ разбился рано утром 25 декабря, упав в Черное море неподалеку от берега. Катастрофа произошла через несколько минут после того, как самолет вылетел из аэропорта в Сочи, где он дозаправлялся. На его борту находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира. В числе последних артисты ансамбля имени Александрова и представители СМИ. Самолет направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии.
 

Темы: Россия, Авиакатастрофы, Расследования в России, СМИ в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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25.12.2016, 22:49
Гость: алекс

Вполне можно себе представить,несколько лет тому назад некий АН в воздухе развалился внезапно,экипаж и мяукнуть по радио не успел.То же сначала думали теракт,но оказалось тупо прогнил и разломился корпус в районе сортира.
25.12.2016, 22:49
Гость: Евгений В

Снова какая то муть, снова, как и с Боингом над Донбассом десяток скороспелых версий в СМИ, а потом снова кто то будет оправдываться. И снова все запутается, возможно специально, с целью скрыть правду, как всегда.
Я несколько раз вылетал из аэропорта Адлера, там всегда самолеты взлетают над морем и быстро набирают нужную высоту. Самолет до аварии был уже 20 минут в полете и должен был набрать штатную высоту. Ясно одно, что разрушение произошло внезапно и еще в воздухе. При возможных любых технических неисправностях современных самолетов так не бывает, много дублирующих систем, включая связь. Тем более опытный экипаж, военная дисциплина.
25.12.2016, 22:45
Гость: русский

ну да,конечно! "техническая неисправность", как и в Египте. Опять в молчанку играют.
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