Названа приоритетная версия причины катастрофы Ту-154

В комиссии по расследованию причин крушения самолета Ту-154 Минобороны России предполагают, что катастрофа могла произойти из-за технической неисправности. Об этом сообщат «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, данная версия в настоящее время вышла на первый план и является приоритетной.

Наряду с этим рассматриваются и иные версии, в том числе теракт. Однако такая версия считается маловероятной.

Собеседник агентства пояснил, что и аэродром Чкаловский, откуда вылетел Ту-154, и аэропорт в Сочи, где производилась дозаправка воздушного судна, являются тщательно охраняемыми объектами. Проникновение на них посторонних лиц или пронос сотрудниками несанкционированных предметов исключается. Большой разлет обломков упавшего самолета источник агентства объяснил гидроударом.

Ту-154 Минобороны РФ разбился рано утром 25 декабря, упав в Черное море неподалеку от берега. Катастрофа произошла через несколько минут после того, как самолет вылетел из аэропорта в Сочи, где он дозаправлялся. На его борту находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира. В числе последних артисты ансамбля имени Александрова и представители СМИ. Самолет направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии.

