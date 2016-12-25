Опознание жертв крушения Ту-154 проведут в Москве

Родственникам погибших в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России порекомендовали не приезжать в Сочи, а отправляться в Москву. Именно в столицу будут доставлены тела жертв крушения для опознания и здесь же проведут все связанные с этим генетические экспертизы, передает ТАСС.

Организованная МЧС поисково-спасательная операция в районе катастрофы продолжается и будет вестись ночью. С этой целью в акватории Черного моря разворачивают световые башни.

Министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию крушения, завил, что информации о выживших пока нет.

На борту разбившегося самолета находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира: военнослужащие ВС РФ, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты. Обломки самолета найдены в 1,5 километра от побережья Сочи, на глубине 50-70 метров. В качестве приоритетной версии крушения называется техническая неисправность.

