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Россияне назвали Владимира Путина политиком года

15:35 26.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Большинство жителей России назвали президента Владимира Путина политиком года, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам проведенного опроса, 64 процента россиян считают Путина политиком года в России. Далее следуют Сергей Лавров (18% опрошенных), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8% опрошенных), Сергей Шойгу (8% опрошенных) и Дмитрий Медведев (7% опрошеннных).

Работу Путина одобрили 86% респондентов, работу главы кабмина поддержал 61% россиян.

Среди главных событий уходящего года респонденты выделили войну в Сирии (33%), выборы президента США (31%), Олимпиаду и допинговый скандал (13%) и военные действия на Украине (8%). Главными событиями года в России по мнению опрошенных стали выборы в Госдуму (10%), допинговый скандал (7%), борьбу с коррупцией и аресты чиновников (4%).

Для 34 и 13 процентов россиян уходящий 2016 год оказался тяжелым и трудным. Для 8% этот год стал удачным, 44 процента назвали его «в целом хорошим».

Опрос был проведен 17-18 декабря, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

Темы: Статистические данные и прогнозы, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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26.12.2016, 17:12
не липа ли все эти т.н. "опросы"?

"Политик" один никудышней другого:
Чем первый, к примеру, "блистателен" Вова,
Народ Украины с российским стравивший,
А вследствие санкций и рубль обваливший?...
26.12.2016, 17:10
подумал и вправду

он в стране только один да кроме ещё лавров занимаеться политикой, а остальные занимаються куплей продажей и процентами с кредитов!
26.12.2016, 16:47
Vbr

Он создает себе популярность но если ы он вел другую экономическую политику то это было бы лучше.
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