Россияне назвали Владимира Путина политиком года

Большинство жителей России назвали президента Владимира Путина политиком года, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам проведенного опроса, 64 процента россиян считают Путина политиком года в России. Далее следуют Сергей Лавров (18% опрошенных), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8% опрошенных), Сергей Шойгу (8% опрошенных) и Дмитрий Медведев (7% опрошеннных).

Работу Путина одобрили 86% респондентов, работу главы кабмина поддержал 61% россиян.

Среди главных событий уходящего года респонденты выделили войну в Сирии (33%), выборы президента США (31%), Олимпиаду и допинговый скандал (13%) и военные действия на Украине (8%). Главными событиями года в России по мнению опрошенных стали выборы в Госдуму (10%), допинговый скандал (7%), борьбу с коррупцией и аресты чиновников (4%).

Для 34 и 13 процентов россиян уходящий 2016 год оказался тяжелым и трудным. Для 8% этот год стал удачным, 44 процента назвали его «в целом хорошим».

Опрос был проведен 17-18 декабря, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.