В Москву прибыл первый самолет с телами погибших при крушении Ту-154

Первый самолет с телами погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ прибыл в Москву на аэродром Чкаловский, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на текущий момент спасатели смогли обнаружить 11 тел и 154 фрагмента. Опознание жертв авиакатастрофы будет проводится в Москве силами специалистов Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России.

Отмечается, что у родственников погибших начали брать биоматериал для проведения генетического анализа.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение рано утром 25 декабря в акватории Черного моря недалеко от Сочи. Самолет направлялся в Сирию, на авиабазу Хмеймим, на борту находилось 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Основную часть пассажиров составляли члены хора Ансамбля имени Александрова, также на борту присутствовали представители СМИ и исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза».

26 декабря в России объявлен день траура по погибшим в катастрофе.