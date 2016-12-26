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В Москву прибыл первый самолет с телами погибших при крушении Ту-154

09:41 26.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Первый самолет с телами погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ прибыл в Москву на аэродром Чкаловский, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на текущий момент спасатели смогли обнаружить 11 тел и 154 фрагмента. Опознание жертв авиакатастрофы будет проводится в Москве силами специалистов Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России.

Отмечается, что у родственников погибших начали брать биоматериал для проведения генетического анализа.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение рано утром 25 декабря в акватории Черного моря недалеко от Сочи. Самолет направлялся в Сирию, на авиабазу Хмеймим, на борту находилось 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Основную часть пассажиров составляли члены хора Ансамбля имени Александрова, также на борту присутствовали представители СМИ и исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза».

26 декабря в России объявлен день траура по погибшим в катастрофе.

Темы: Авиакатастрофы, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в России, Министерство обороны РФ
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26.12.2016, 11:43
Гость: Петр

Посол в Турции , самолет, боярышник в Иркутске - косяк за косяком. Власти телевизор пересмотрели. На текущую работу вовсе времени нет. Только самолюбование ... И распил бюджета в последий год...
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