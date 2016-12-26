Откуда лишние деньги?

Пенсионный фонд не жалеет средств на строительство своих зданий и зарплаты сотрудникам

Чиновники не устают повторять, что денег на социальные расходы в государстве катастрофически не хватает, что они бы и рады подбросить лишнюю копейку пенсионерам, да только где ее взять… Выводы Счетной палаты, других контролирующих органов, депутатов Госдумы говорят о другом: деньги в Пенсионном фонде есть. Только вот потратить их норовят не по назначению. Надо ли напоминать, что подобные явления могут вести к росту напряженности в обществе, стать одной из предпосылок революционных потрясений. Все это мы уже проходили в 1917-м…

Обратный эффект

Особое внимание контролеров привлекла размещенная 11 ноября на сайте госзакупок информация об объявлении конкурса по №44-ФЗ на оказание услуг, «направленных на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации, посредством размещения информационно-разъяснительных видеороликов и аудиороликов Пенсионного фонда Российской Федерации на телеканалах и радиостанциях». Согласно конкурсной документации, контракт должен быть исполнен до июля 2017 года в два этапа. Заказчик осуществляет оплату услуг по государственному контракту на сумму 185 млн рублей за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Заметим, что Пенсионный фонд России в 2014–2015 гг. на информационно-разъяснительную работу с населением уже потратил 1,2 млрд рублей. После этого ВЦИОМ провел соцопрос. Социологи выяснили, что уровень осведомленности об основах работы системы обязательного пенсионного страхования составил около 16 процентов. Более того, всего лишь 13 процентов россиян знали «об окончании в 2015 году периода, когда работающие граждане могут оформить обязательную накопительную часть пенсии».

Что же собираются разъяснять в этот раз сотрудники фонда, когда на фоне увеличения пенсионного возраста и отсутствия индексации выплат людям старшего возраста встает вопрос: сохранятся ли вообще в будущем пенсии или их заменят на пособия по бедности? Все больше россиян до пенсии вообще не доживают. В такой ситуации рекламные ролики о накопительный системе могут восприниматься как издевка и дать обратный эффект.

Для того чтобы успешно рекламировать пенсионные новации, нужно, чтобы на пенсию можно было жить. На сегодняшний день в Омской области, например, средний размер пенсии по старости составляет 12 296,40 рублей, социальной пенсии – 8 828,93 рублей. В регионе проживает почти 587 тысяч пенсионеров. Так вот, на 185 млн рублей, которые планируют потратить на информационно-разъяснительную кампанию Пенсионного фонда, можно обеспечить пенсиями по старости примерно 15 тысяч омичей или выдать около 21 тыс. социальных пенсий.

Щедрая прибавка

Стало известно, что в 2017 году расходы на выплаты персоналу Пенсионного фонда составят 83 млрд рублей – на 4,3 млрд больше, чем в 2016-м. Если эти деньги пустить на пенсии, то получится более 350 тыс. средних ежемесячных пенсий. Таким образом, можно было бы обеспечить годовое содержание около 30 тыс. российских пенсионеров.

Возникает вопрос: стоит ли сегодня повышать зарплату сотрудникам фонда, когда в российском бюджете не хватило денег на то, чтобы полностью проиндексировать пенсии в 2016 году? И правительство приняло решение о продлении очередной (четвертой с начала 2014 года), заморозки накопительной части пенсии на 2017 год.

С одной стороны жалованья простых работников фонда, как известно, ничтожно малы, а работы прибавилось. Теперь им приходится, помимо прочего, считать данные по персонализированному учету, материнскому капиталу, отчетности за проведение работ, связанных с формированием помощи по детскому отдыху.

Можно было бы считать прибавку к зарплате обоснованной, если бы работники Пенсионного фонда не пользовались «нефинансовыми» привилегиями, такими, как дорогостоящие командировки по служебным делам по России или в Женеву и Париж по обмену опытом с зарубежными коллегами.

Пир во время чумы

Что же касается ставшей притчей во языцех темы «дворцов ПФР», то вопрос получил особенную остроту, когда Счетная палата обнародовала результаты проверки использования средств Пенсионного фонда РФ на капстроительство в 2013–2015 годах. За два с небольшим года ПФР направил на возведение, покупку и аренду зданий более 14 млрд рублей.

Затраты на капстроительство обосновывались повышением внутренних нормативов Пенсионного фонда. По новым нормативам выходит, что на каждого сотрудника должно приходиться от 16,2 до 19,2 кв. метра офисной площади, в то же время для федеральных органов государственной власти на эти цели отводится только девять. Расширение площадей, надо полагать, связано с заботой о персонале, стремлением улучшить рабочие места в расчете на будущее, когда число посетителей значительно возрастет. Но ведь никто не запрещает лишние метры сдавать в аренду, а средства использовать на свои, возросшие нужды…

Многие отделения фонда напоминают небоскребы. Причем строят их даже там, где вполне можно было бы обойтись капитальным ремонтом. Зачастую они превосходят по роскоши здания местных администраций и конкурируют с офисами «Роснефти» и «Газпрома». На фоне низкой зарплаты россиян и нищенских пенсий все это выглядит вызывающе.

За два года площадь находившихся в распоряжении ПФР помещений значительно увеличилась. Просторные здания в современном стиле, со значительным излишком площадей были приобретены отделениями фонда в Чеченской Республике, Томской области, ХМАО. Громкие новоселья справили отделения ПФР в Воронеже, во Владивостоке, в Барнауле, Черкесске, Челябинске, Свердловске, Новосибирске, Республике Алтай.

Помимо этого, ежегодно на 20–23 процента росли расходы Пенсионного фонда на аренду.

Проверяющие выяснили, что по 24 объектам из 50 превышены утвержденные российским правительством нормативы, а в пяти регионах цена приобретения недвижимости вместе с ремонтом оказалась выше стоимости строительства. Помимо этого, ПФР нарушал законодательство в сфере закупок.

А ларчик просто открывался

Откуда же у Пенсионного фонда лишние деньги? Вот получает, к примеру, Иванов Иван Иванович зарплату 25 000 рублей. Если в прошлом году тариф взносов в ПФР составлял 22 процента от зарплаты, то за прошлый год на лицевой счет Ивана Ивановича в Пенсионном фонде должно поступить 66 000 рублей. Однако, открыв конверт с «письмом счастья», Иванов обнаруживает, что на его лицевой счет зачислено лишь 52 800 рублей. «Где остальное?» – обращается он в отделение фонда по месту жительства. А там отвечают, будто его работодатель не полностью перечислил взносы. Дотошный Иванов пойдет разбираться в бухгалтерию, ему покажут платежки с полной суммой взносов.

Кто кого обманул? Никто. Просто пятую часть перечисленных взносов Пенсионный фонд со счета гражданина Иванова втихую отправил «на общие нужды фонда». Причем на вполне законных основаниях. И основание это нашими законодателями умело скрыто в дебрях словесных конструкций.

В законе о страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации сказано, что «суммы страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации, учитываются на его индивидуальном лицевом счете по нормативам, предусмотренным Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Но при этом нигде не указано, что имеется еще и остаток взносов, и куда он должен уходить с наших пенсионных счетов.

Столь свободное распоряжение деньгами будущих пенсионеров не сулит им обеспеченной старости.

Так что совершенно неудивительно, что в условиях, когда пенсионные накопления «замораживаются», а те, кто управляет ими, продолжают жить «на широкую ногу», отношение населения к ПФР стремительно ухудшается.

По данным опроса Банка России, за полгода уровень доверия к фонду рухнул почти на треть – с 31 процента в январе 2016 года до 21 процента в ноябре.

Недавно депутаты Госдумы направили в Счетную палату запрос, чтобы проверить на каком основании из средств Пенсионного фонда выделяются средства на строительство жилья его сотрудникам. Раздаются предложения об усилении аудита этой организации. Однако нынешнее состояние бюджета фонда столь плачевно, что одним лишь аудитом ситуацию уже не исправить.