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В СФО введется запрет на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями

13:34 26.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Власти Сибирского федерального округа приняли решение о необходимости запрета торговли непищевыми спиртосодержащими жидкостями, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшем в Иркутске. На заседании присутствовал полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и представители структур, ответственных за контроль над распространением спиртосодержащей жидкости «Боярышник» и иной алкогольной продукции в период новогодних праздников.

В ходе заседания было принято решение о необходимости запрета торговли спиртосодержащими жидкостями не только на территории Иркутской области, но и всего СФО.

«Сейчас, перед длительными новогодними праздниками, нужно направить усилия на снижение рисков повторения подобной ситуации. Наша главная задача — не допустить повторения подобного всплеска», - заявил Меняйло.

По данным на утро 26 декабря, от употребления контрафактного «Боярышника» скончались 76 человек. По делу о производстве, хранении и сбыте косметического средства «Боярышник» было задержано 19 человек, 6 оставлены под стражей, 10 находятся под домашним арестом и один фигурант дела отпущен под подписку о невыезде.

Темы: Борьба с распространением поддельного алкоголя в России, Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Последствия употребления алкоголя
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