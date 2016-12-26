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Опубликованы кадры со вспышкой в небе в момент крушения Ту-154

12:50 26.12.2016

В Сети появилось видео, снятое уличной камерой видеонаблюдения во время катастрофы Ту-154 близ Сочи.


Стоп-кадр из видео в YouTube

На ролике отчетливо видна яркая вспышка в небе. Пользователи интернета активно обсуждают, что представляет собой странная вспышка.

Ранее эксперты сообщили, что самолет Минобороны мог взорваться в воздухе. Об этом, по мнению отдельных экспертов, может свидетельствовать большой радиус разлета обломков.

Однако затем источники СМИ в силовых структурах РФ заявили, что версия о теракте практически исключена, а обломки упавшего самолета Ту-154 разлетелись на большое расстояние после мощного удара о водную поверхность.

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
Источник: «Русская весна»
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Комментарии читателей
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26.12.2016, 16:40
ИВС

А что по этому поводу скажет товарищ Дерипаска?А что делал самолёт МО на частном аэродроме? Ах, эта дозаправка на частном аэродроме, где всё частное! Международные аэропорты должны принадлежать государству - это стратегические объекты!
26.12.2016, 16:14
Николя

Возможно засунули в нишу передней стойки.
Потому её и нашли так далеко...
26.12.2016, 15:51
вике

И только Вика у нас супер-пупер! За что не берётся - всё ладится.Сидит такая Вика на кухне с ноутом и всё про всё знает.И во всём то она разбирается.
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