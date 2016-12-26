Эксперты отмечают ряд странностей в поведении Ту-154

Они не исключают возможности теракта, но источники в силовых структурах опровергают подобные версии

Установить причины падения Ту-154 предстоит специальной комиссии. Уже известно, что самолет вовремя проходил техобслуживание, а управляли им летчики высокого класса. Налицо некоторые странности, эксперты не исключают возможности теракта, но источники в силовых структурах опровергают подобные версии. Озвучены и другие возможные сценарии катастрофы, унесшей жизни 92 человек.

Президент России Владимир Путин объявил понедельник общенациональным днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154. Развлекательные программы на телевидении и радио должны быть отменены, а публичные мероприятия – начинаться с минуты молчания. При этом глава государства пообещал провести тщательное расследование причин катастрофы и оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Комиссию по расследованию возглавил министр транспорта Максим Соколов, который в воскресенье прибыл в Сочи, чтобы на месте провести совещание с участием военных, спасателей и представителями других силовых ведомств.

Напомним, Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров рано утром в воскресенье после вылета из Сочи, куда прибыл из Чкаловского для дозаправки. Связь с самолетом была потеряна спустя две минуты после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова (во главе с руководителем Валерием Халиловым). Они собирались участвовать в новогоднем концерте на базе Хмеймим и, по некоторым сведениям, в городе Алеппо, который недавно был освобожден от боевиков. Помимо них, в самолете находились девять журналистов («Первый канал», «Звезда», НТВ) и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры Министерства обороны Антона Губанкова.

Обломки самолета разлетелись вдоль черноморского побережья на протяжении десятка километров. В данный момент продолжается поисковая операция, специалисты МЧС исследуют акваторию в поиске жертв катастрофы. На поверхность поднято более десятка тел. В Сочи прибывают родственники погибших, но процедура опознания будет проходить в Москве.

Разбившийся самолет был выпущен в 1983 году, общий налет составляет 6689 часов. Последний капремонт (третий по счету) был пройден в декабре 2014 года на заводе-изготовителе «Авиакор», а в сентябре этого года прошло плановое регламентное обслуживание. Как отметил зампред комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников, столь длительный срок эксплуатации не означает, что самолет был неисправен технически. «Такой возраст не дает таких критических вещей, как усталость металла, – сказал он. – Конкретные технические неисправности этого конкретного судна, не связанные с его возрастом, – это уже другое дело».

Со своей стороны глава Минпромторга Денис Мантуров назвал преждевременными рассуждения о возможном снятии Ту-154, напомнив о большом ресурсе этих самолетов. «Много самолетов в мире, которые уже не производятся, но эксплуатируются. Назначенный ресурс у этого самолета сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолетов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла», – пояснил он.

Ту-154 считается самым распространенным лайнером отечественной авиации. Первый из них поднялся в воздух еще в 1968 году. С начала производства этих среднемагистральных пассажирских самолетов всего было выпущено более 1000 машин. Как утверждают конструкторы КБ Туполева, именно поэтому с ним связано наибольшее количество происшествий – почти за полвека эксплуатации произошло около 50 катастроф. Одна из самых громких трагедий случилась в апреле 2010 года, когда разбился президентский Ту-154 Воздушных сил Польши при заходе на посадку на аэродром в Смоленске. Тогда погибли все находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Известно, что разбившимся в Черном море самолетом управлял летчик первого класса Роман Волков. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, общий налет летчика превышал 3 тыс. часов.

В свою очередь пользователи форума «Форумавиа» рассказали о том, что штурман, подполковник Александр Петухов, тоже обладал огромным опытом. Еще в 2011 году он был в составе экипажа, посадившего «кувыркающийся» Ту-154, то есть фактически «вытащил 563 (номер борта RA-85563) из ада». Тот случай произошел в районе аэродрома Чкаловский. У лайнера сразу после вылета отказали системы управления. Борт сильно кренился и заваливался в воздухе в разные стороны. Но машина была благополучно посажена на аэродром. Все члены экипажа были награждены орденами Мужества.

Причины крушения в Черном море будут устанавливать следователи и специалисты после изучения обломков и данных с черных ящиков. А пока эксперты выдвигают предварительные версии произошедшего. В силовых структурах предварительной причиной падения называли техническую неисправность или ошибку пилотирования.

Однако майор ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов счел подозрительным скорое исчезновение самолета с экранов радаров после взлета. В разговоре с «Коммерсантом» он отметил, что «самолет на взлете падает очень редко, тем более такого класса». «Ту-154 имеет три двигателя, он очень надежен», – сказал Красноперов, пояснив, что в машине есть «тросовые дублирующие системы, в том числе системы управления самолетом, то есть при отказе одной системы вступает другая».

Отсутствие подачи сигналов бедствия может говорить о том, что самолет практически моментально потерял скорость и просто упал в штопорное, неуправляемое положение. «В этом случае летчик просто при такой перегрузке, которая в этом случае случается, не только не мог доложить диспетчеру, но и включить сигнал бедствия был не в состоянии, – полагает эксперт. – Тут резкое падение, так бывает в том случае, когда что-то нештатное случилось, что-то взорвалось, что-то отвалилось. Как правило, у этих самолетов только может отвалиться хвост. А во всех остальных случаях летчик спокойно мог передать информацию, включить сигнал бедствия, но этого не случилось. Значит, что-то было такое нештатное».

Эксперт прокомментировал данные о том, что разлет обломков разбившегося самолета составил порядка 15 км. «Если бы самолет падал целый, то такого бы не было разлета осколков, поверьте. Самолет развалился, просто развалился, значит, взорвался, значит, где-то кому-то дали чемоданчик, учитывая, что это был рейс в Сирию, и летели музыканты из ансамбля, могли что-то пронести с этими музыкальными инструментами, кто-то что-то мог подложить. Поверьте, такой разлет осколков бывает только при разрушении самолета в воздухе», – сказал он.

По словам Красноперова, когда лайнер просто падает, образуется масляное пятно, там и всплывают обломки. «А тут даже нашли человека уже, который уже в прибрежной зоне пострадал от обломков. Это говорит о том, что обломки падали на землю в беспорядочном падении, значит, он взорвался в воздухе», – резюмировал он.

С тем, что на борту произошла некая «экстремальная ситуация», согласен бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев, проработавший в авиации 47 лет. «После взлета и короткого полета – две минуты – самолет пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках, это может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация – или влияние извне на машину, или встреча с препятствием, которое там вряд ли было», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Ту-154 является «очень надежной машиной» – «просто так они не падают». При этом ни разбалансировка рулей, ни отклонение от установленной траектории полета, которые приводятся в качестве версий катастрофы, не могли помешать экипажу передать об этом сигнал на землю. «Значит, произошло что-то экстремальное, из практики – такие ситуации возможны при захвате судна», – добавил он.

Впрочем, источник «Интерфакса» в силовых структурах сообщил, что теракт среди основных версий катастрофы не рассматривается и такая версия практически исключена. То же заявили в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.

При этом ряд экспертов указывают на недостатки в конструкции самолета, которые могли послужить причиной трагедии. «Этот самолет сразу после взлета не может энергично набирать высоту, а должен сделать горизонтальную «площадку» для того, чтобы набрать безопасную скорость. На этом этапе ему не рекомендуется совершать никакие маневры. Если летчики сразу после взлета, отметил эксперт, не сделали «площадку», а продолжали набирать высоту и совершили разворот, могли наступить печальные последствия – срыв с крыла и штопорное поведение самолета», – заявил, к примеру, гендиректор компании «Альянс авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядка.

Отметим, что многие страны мира выразили России соболезнования в связи с катастрофой. Белоруссия даже присоединилась к трауру. С другой стороны, свою радость по поводу катастрофы не скрывали некоторые украинские пользователи Сети. В то же время многие киевляне принесли к зданию посольства России цветы и свечи.