Начата расшифровка данных черного ящика с Ту-154

Специалисты приступили к расшифровке информации бортового самописца с Иу-154. Потерпевшего катастрофу над Черным морем. По словам главы Минтранса Максима Соколова, полученные данные помогут установить причины трагедии.

Министр пояснил, что указанный самописец является параметрическим. Он фиксировал все основные параметры работы всех систем самолета, вплоть до его разрушения, передает «Интерфакс».

По словам бывшего первого заместителя главкома ВВС СССР генерал-полковника Петра Белоножко, на расшифровку может потребоваться от двух недель и более, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что с помощью радаров спасателям удалось обнаружит и другие черные ящики и они вскоре будут подняты на поверхность.

Следствие продолжает прорабатывать различные версии причин катастрофы. Специалисты склоняются к тому, что к трагедии могли привести попадание в двигатели посторонних предметов и ошибки пилотирования. По их мнению, версия о теракте маловероятна.

