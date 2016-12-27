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Начата расшифровка данных черного ящика с Ту-154

18:21 27.12.2016
Ту-154. Фото с ru.wikipedia.org
Ту-154. Фото с ru.wikipedia.org
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Специалисты приступили к расшифровке информации бортового самописца с Иу-154. Потерпевшего катастрофу над Черным морем. По словам главы Минтранса Максима Соколова, полученные данные помогут установить причины трагедии.

Министр пояснил, что указанный самописец является параметрическим. Он фиксировал все основные параметры работы всех систем самолета, вплоть до его разрушения, передает «Интерфакс».

По словам бывшего первого заместителя главкома ВВС СССР генерал-полковника Петра Белоножко, на расшифровку может потребоваться от двух недель и более, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что с помощью радаров спасателям удалось обнаружит и другие черные ящики и они вскоре будут подняты на поверхность.

Следствие продолжает прорабатывать различные версии причин катастрофы. Специалисты склоняются к тому, что к трагедии могли привести попадание в двигатели посторонних предметов и ошибки пилотирования. По их мнению, версия о теракте маловероятна.
 

Темы: Россия, Чёрное море, Авиакатастрофы, Спасательно-поисковые операции в России, Расследования в России, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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27.12.2016, 21:50
Ой, какой ужас!

УЖЕ ПРЕСТУПИЛИ???
А у нас в 1-м "А" говорят, что расшифровать данные черного ящика это просто вставить флэшку в компутер.
Или шифровальщикам это как Сердюкова арестовать?
27.12.2016, 20:38
Гость

То есть приступили к расшифровке записи параметрического самописца. Не речевого. Значит, последняя информация про рассогласованность закрылков - утка? Столько шума!
27.12.2016, 18:47
олег

Ну хорошо... Версию теракта отбросили. Самолет рухнул либо по техническим причинам либо из-за ошибки пилота. Тогда что же получается - из тысяч самолетов, которые кружили в этот день над Россией, для полета в Сирию отдали самый неисправный самолет и самых бездарных пилотов?
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