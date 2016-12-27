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Первый черный ящик Ту-154 поднят на поверхность

09:42 27.12.2016
Катера МЧС © KM.RU, Алексей Белкин
Катера МЧС © KM.RU, Алексей Белкин
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Подводный аппарат "Фалкон" нашел первый черный ящик потерпевшего крушение самолета Ту-154 на глубине 17 метров.

"В течение ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно. Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.

В ведомстве также рассказали, что в ближайшие часы самописец доставят на расшифровку в ЦНИИ ВВС в Подмосковье.

Ранее спасатели заявили, что нашли обломки хвостовой части самолета, где находился самописец. Эти и другие фрагменты лайнера спасатели поднимают со дна и доставляют на берег.

Данные черных ящиков помогут специалистам установить причины трагедии. По данным ФСБ, в настоящее время основные версии — это неисправность самолета, попадание постороннего предмета в двигатель, ошибка пилота и некачественное топливо. Признаков теракта спецслужбы пока не выявили.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Темы: Россия, Авиакатастрофы, Происшествия
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