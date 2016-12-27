СМИ узнали последние слова пилотов разбившегося Ту-154

Экспертам удалось расшифровать материалы одного из бортовых самописцев Ту-154, потерпевшего катастрофу над Черным морем. Прибор зафиксировал переговоры экипажа.

Судя по полученной специалистами информации, возникшая нештатная ситуация стала полной неожиданностью для пилотов, сообщает Life.ru. Эксперты отметили, что многое из переговоров расшифровать пока не удалось, поскольку разобрать часть слов и фраз мешают посторонние шумы, в частности сработавшая сигнализация об опасном сближении с землей.

Портал приводит расшифровку:

— ... скорость 300... (неразборчиво)

— (неразборчиво)

— Забрал стойки, командир

— (Неразборчиво)

— Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал)

— Закрылки, сука, че за (нецензурное ругательство на букву «х» - КМ.)!

— Высотометр!

— Нам ... (неразборчиво)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей)

— (неразборчиво)

— Командир, мы падаем!

На этом запись обрывается.

Ранее специалисты выдвинули предположение о том, что самолет мог упасть из-за разносогласованной работы закрылков. В результате была потеряна подъемная сила, самолету не хватило скорости для набора высоты, что привело к его сваливанию.

