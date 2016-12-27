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Голодец дала регионам год на исправление ситуации со школьным питанием

11:56 27.12.2016
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
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На Всероссийском семинаре-совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в некоторых регионах страны рацион учащихся далек от примерного школьного меню. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала такую ситуацию позором и дала год на ее исправление

 На организацию питания в учебных заведениях государственные органы обратили внимание из-за многочисленных случаев отравлений школьников. Председатель Общества прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин сообщил, что в организацию ежедневно поступает до 40 жалоб на проблемы с пищеварением у детей после обедов в столовых учебных учреждений.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отдельные регионы из года в год не в состоянии обеспечить детей полноценным рационом вне зависимости от экономической ситуации. Чиновница добавила, что для работы в кризисных условиях подготовлено меню замен блюд для обеспечения полноценного рациона при меньших затратах.

Однако вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец  назвала такое решение недопустимым и категорично заявила, что дети должны получать все необходимые продукты питания без всяких замен. Проблемным субъектам федерации был дан год на устранение недостатков, в противном случае Голодец обещала заняться каждым регионом индивидуально.

В плане организации питания учащихся по-прежнему образцом остаются столичные школы. Рацион в московских школьных столовых, разработанный с учетом мнения диетологов и педиатров, идеально сбалансирован и подстроен под потребности растущего детского организма. А сами столовые во многих учебных заведениях переоборудованы в современные школьные рестораны. К слову, и отравлений здесь зарегистрировано не было. Вопрос организации школьного питания находится под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина.

Темы: Россия, Москва, Российские школьники, Правительство России, Роспотребнадзор, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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27.12.2016, 18:59
Гость: Я бы Голодцу не год дал,

а вышку.
27.12.2016, 16:11
Гость: SL

Наше правительство и президент давно живут в другом государстве и за них голосует другой народ. В троллейбус сядешь, ни одного доброго слова в адрес президента, а по телевизору у не го рейтинг 98%
27.12.2016, 15:08
Гость: 123

Тьфу-тьфу дамочка ГОЛОДец
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