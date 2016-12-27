Голодец дала регионам год на исправление ситуации со школьным питанием

На Всероссийском семинаре-совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в некоторых регионах страны рацион учащихся далек от примерного школьного меню. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала такую ситуацию позором и дала год на ее исправление

На организацию питания в учебных заведениях государственные органы обратили внимание из-за многочисленных случаев отравлений школьников. Председатель Общества прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин сообщил, что в организацию ежедневно поступает до 40 жалоб на проблемы с пищеварением у детей после обедов в столовых учебных учреждений.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отдельные регионы из года в год не в состоянии обеспечить детей полноценным рационом вне зависимости от экономической ситуации. Чиновница добавила, что для работы в кризисных условиях подготовлено меню замен блюд для обеспечения полноценного рациона при меньших затратах.

Однако вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала такое решение недопустимым и категорично заявила, что дети должны получать все необходимые продукты питания без всяких замен. Проблемным субъектам федерации был дан год на устранение недостатков, в противном случае Голодец обещала заняться каждым регионом индивидуально.

В плане организации питания учащихся по-прежнему образцом остаются столичные школы. Рацион в московских школьных столовых, разработанный с учетом мнения диетологов и педиатров, идеально сбалансирован и подстроен под потребности растущего детского организма. А сами столовые во многих учебных заведениях переоборудованы в современные школьные рестораны. К слову, и отравлений здесь зарегистрировано не было. Вопрос организации школьного питания находится под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина.