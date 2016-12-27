Владимир Путин даст старт поставкам газа в Крым

Сегодня глава государства в режиме видеоконфереции примет участие в открытии газоснабжения Крыма, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Владимир Путин © KM.RU

«Завершено строительство газопровода Краснодарский край-Крым», - уточнил Песков.

На ежегодной пресс-конференции президент говорил, что в ближайшие дни строительство энергомоста будет завершено и инфраструктура готова к использованию, напомнил представитель Кремля.

«Одна из проблем Крыма - это энергоснабжение. Хочу вас проинформировать, что «Черноморнефтегаз» закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача большого российского газа в Крым», - заявил тогда Владимир Путин.

«Это очень важное мероприятие», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Это создаст резервы в газовых мощностях для экономического развития Крыма, пояснил он.

В церемонии также примут участие глава Крыма Сергей Аксенов и и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.