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Владимир Путин даст старт поставкам газа в Крым

13:01 27.12.2016

Сегодня глава государства в режиме видеоконфереции примет участие в открытии газоснабжения Крыма, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


Владимир Путин © KM.RU

«Завершено строительство газопровода Краснодарский край-Крым», - уточнил Песков.

На ежегодной пресс-конференции президент говорил, что в ближайшие дни строительство энергомоста будет завершено и инфраструктура готова к использованию, напомнил представитель Кремля.

«Одна из проблем Крыма - это энергоснабжение. Хочу вас проинформировать, что «Черноморнефтегаз» закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача большого российского газа в Крым», - заявил тогда Владимир Путин.

«Это очень важное мероприятие», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Это создаст резервы в газовых мощностях для экономического развития Крыма, пояснил он.

В церемонии также примут участие глава Крыма Сергей Аксенов и и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Темы: Крым, Владимир Путин
Источник: «Российская газета»
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Комментарии читателей
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27.12.2016, 18:58
Гость: А че, загреб на галерах,

теперь и прославиться пора.
27.12.2016, 18:13
Гость: железяка - гвоздю

одна труба, а качать можно в обе стороны
27.12.2016, 17:49
Гость: gvozd

тон есть для обеспечения работы тэц нужно закачивать газ в крым?
как то слабовато аргумент выглядит.
ведь есть неиспользованные ресуры газодобычи.
это может проще в сию минуту, но в перспективе неэффективно.
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