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Кудрин внес свои предложения для нового президентского срока Путина

09:23 28.12.2016

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина представил главе Правительства Дмитрию Медведеву стратегию развития России с 2018 по 2024 гг., которая должна лечь в основу президентской программы.


Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин

Основным инструментом роста в ЦСР видят прирост производительности труда на 50-60% что сопоставимо с ростом показателя, накопленным в экономике России в 2000-2016 годах (52%). Она должна увеличиваться прежде всего в IT и связи, финансовых и бизнес-услугах, логистике и строительстве.

Состояние демографии не способствует экономическому росту, и эта ситуация сохранится на ближайшие 15 лет, констатируют в ЦСР: к 2030 году численность трудоспособного населения снизится на 7 млн. Решить проблему центр Кудрина предлагает ростом численности экономически активного населения за счет увеличения пенсионного возраста с 2020 г.

Рассматриваются два сценария: рост срока выхода на пенсию по полгода в год, до 63 лет в 2035 году, или по году в год, до 63 лет к 2028 году. В первом случае это позволит вернуть к 2035 году численность трудоспособного населения к уровню 90 млн человек (максимум, достигнутый в 2006 году), во втором - к 88 млн человек к тому же сроку, пишет «Коммерсант».

Меры в области бюджетной политики от команды ЦСР рассчитаны исходя из двух вариантов политики. Первая, «маневр 34», - увеличение налогового перераспределения через рост ставок налогов в 2019 году с плавным снижением доли расходов консолидированной бюджетной системы к 2030 году на уровне 34% ВВП (сейчас 37,3%). Вторая, «маневр 32», - это сохранение ставок налогов на нынешнем уровне, жесткая бюджетная консолидация и снижение всех госрасходов к 2025 году до 32% ВВП.

В варианте с ростом налогов до 2035 года главные объекты увеличения госрасходов - здравоохранение, образование и экология. Главные объекты сокращения - социальная политика, национальная оборона, нацбезопасность, ЖКХ, а также общеэкономические вопросы. Содержательная реакция на презентацию ЦСР в Белом доме неизвестна.

По плану ЦСР, до окончания работы над проектом осталось два этапа: взаимоувязка, уточнение и согласование мер с будущими исполнителями (министерствами и ведомствами), выяснение разногласий и их урегулирование на уровне премьер-министра до конца февраля - и разработка ключевых инструментов и дорожных карт по реализации стратегии, которая должна закончиться в апреле 2017 года.

Темы: Внутренняя политика в России, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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28.12.2016, 10:28
Дмитрий Воронцов

Если промышленность не рассматривается, как приоритет для развития государства, то зачем нужно такое большое число трудоспособного населения? За счёт чего ВВП, господин Кудрин? За счёт логистики и эффективного разбазаривания пенсионного фонда? Да к черту таких аналитиков!!! Есть у нас в стране нормальные люди или уже все, уперлись в дно?!
28.12.2016, 10:26
Подшипники живыми не бывают.

А производительность российского труда измеряется в баррелях, умноженных на цену за баррель, минус дивидинды акционерам из загадочных арабских фондов. Всё просто. А подшипники лучше бы руками не трогать, для этого есть японцы и корейцы, на худой карман китайцы.
28.12.2016, 10:19
Х*

Этот прозападный лизоблюд продолжает антиРоссийскую деятельность. Пора бы эту св***чь давно гнать поганой метлой из "советников" с конфискацией...
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