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Освобожденный из украинского плена ополченец рассказал о пытках в тюрьмах

14:06 28.12.2016

Освобожденный из украинского плена 18 декабря ополченец ЛНР Владислав Кондалов заявил о крайне распространенной практике пыток в тюрьмах и изоляторах Украины.


© KM.RU, Александра Воздвиженская

Соответствующее заявление он сделал 27 декабря на пресс-конференции в пресс-центре ДАН.

«С момента задержания было очень жестко. Постоянные угрозы, пробили голову, хотели пилить руку, для этого привязывали к турнику и заводили бензопилу. Заставляли пить растворитель, чтобы не чувствовал боли. Наиболее сильные пытки были в самом начале моего заключения», - сказал, в частности, Кондалов.

Владислав Кандалов добровольно вступил в ополчение ЛНР в ноябре 2014 года. В начале марта 2016 года был взят в плен украинской стороной. По его словам, в середине декабря был освобожден из тюрьмы СБУ и вывезен сотрудниками ведомства в «серую зону» между Украиной ДНР. Напомним, что ранее в аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой сообщили, что 18 декабря украинские силовики бросили в «серой зоне» троих сторонников ДНР и ЛНР.

Темы: ДНР, ЛНР, Донбасс, Противостояние на Украине 2013-14
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Комментарии читателей
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28.12.2016, 20:29
Гость: Гость

Что касается пыток, мне вообще не понятно, зачем человек создает себе лишние проблемы уже здесь, на земле. Все равно ведь на том свете отвечать придется, то, казалось бы, хотя бы на этом можно пожить для себя. Господь, Он редко карает сразу же, только в исключительных случаях. В основном дается время на покаяние. Поэтому не исключено, что человек спокойно доживет свою земную жизнь, без последствий, и отвечать будет на том свете, когда уже исправить ничего нельзя. Ели же в этот процесс вмешивается другой человек, особенно с сильной энергетикой, то отвечать уже придется здесь, на Земле. Во-первых проклятие, произнесенное человеком, в момент ужасного потрясения, имеет очень разрушительную силу. Я, например, могу даже не пожелать обидевшему меня зла, а просто обидеться, и у него уже начинаются проблемы. Кроме того, этот человек может попросить у Бога восстановить справедливость, и на эту его просьбу как правило реагируют. Поэтому, за грехи в любом случае рано или поздно придется отвечать перед Богом. Но если вы хотите, чтобы наказание последовало как можно скорее, тогда вы можете довести человека до такого состояния, чтобы он пожелал вам "всего хорошего". Здесь главное, чтобы в этом момент выделилось побольше энергии, необходимой для материализации его мыслей. А для этого его нужно пытать с особенным усердием, чтобы уж наверняка запустился механизм действия проклятия. Надеюсь, моя "инструкция" поможет вам побыстрее отправиться в мир иной, куда вы так торопитесь. Приятного пути...
28.12.2016, 17:11
Гость: У пиндосов

и у ихних цепных псов по всему миру огромный опыт в этом деле. Взять хотя бы последние факты из Алеппо. И конечно они не против перенести этот опыт в Россию, если та вдруг скинет либеральное ярмо откажется отдавать на разграбление свои недра.
28.12.2016, 15:29
Гость: Герман

Что "братья" готовы в новом году ответить? И дальше, пока вас жалко не станет.
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