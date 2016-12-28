Освобожденный из украинского плена ополченец рассказал о пытках в тюрьмах

Освобожденный из украинского плена 18 декабря ополченец ЛНР Владислав Кондалов заявил о крайне распространенной практике пыток в тюрьмах и изоляторах Украины.



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Соответствующее заявление он сделал 27 декабря на пресс-конференции в пресс-центре ДАН.

«С момента задержания было очень жестко. Постоянные угрозы, пробили голову, хотели пилить руку, для этого привязывали к турнику и заводили бензопилу. Заставляли пить растворитель, чтобы не чувствовал боли. Наиболее сильные пытки были в самом начале моего заключения», - сказал, в частности, Кондалов.

Владислав Кандалов добровольно вступил в ополчение ЛНР в ноябре 2014 года. В начале марта 2016 года был взят в плен украинской стороной. По его словам, в середине декабря был освобожден из тюрьмы СБУ и вывезен сотрудниками ведомства в «серую зону» между Украиной ДНР. Напомним, что ранее в аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой сообщили, что 18 декабря украинские силовики бросили в «серой зоне» троих сторонников ДНР и ЛНР.