Рекорды Газпрома показали боязнь Европы украинского транзита

Украина подготовила законодательную базу для якобы законного отбора газа из транзитной трубы



© KM.RU, Алексей Белкин

Для Газпрома 2016 год стал вполне неплохим. Он принес много рекордов и доказал давно известный факт. Несмотря на политическое противостояние со стороны Европы и многочисленные попытки Брюсселя дискредитировать российский газ, Евросоюз покупает все больше и больше не алжирского или норвежского газа или СПГ, а именно российского. Во-вторых, Европа явно боится Украины как ненадежного транзитера.

В этом году Газпром фиксирует рекордный рост поставок топлива в Европу. С января по 15 декабря 2016 года он поставил в страны дальнего зарубежья, то есть в Европу, 170 млрд кубометров газа. Это на 11,9% больше, чем годом ранее. Всего за 2016 год Газпром может экспортировать в ЕС более 175 млрд кубометров, превысив показатель 2015 года в 159,4 млрд кубов на 9,8%. Впрочем, учитывая прохладную погоду в Европе, эта цифра в итоге может оказаться еще больше.

Осень стала для компании вообще исторической. Газпром ставил рекорды за рекордами. Сначала в октябре, а потом в ноябре поставил новый абсолютный месячный рекорд поставок, отправив на экспорт в дальнее зарубежье 17,6 млрд кубов газа. Предыдущий рекорд, зафиксированный в октябре, был превышен на 500 млн кубов.

По данным за 11 месяцев, Дания нарастила закупку российского газа почти на 160%, Нидерланды – более чем на 90%, Великобритания – более чем на 57%, Австрия – более чем на 35%, Франция – почти на 22%. Даже Польша, которая громче всех кричит в Прибалтике о засилье российского газа в Европе и якобы сильнее других заступается за Украину и ее трубу, увеличила закупки российского газа почти на 20%. Даже Германия – крупнейший в Европе потребитель российского голубого топлива – нарастила закупки на 8,4%.

Неудивительно, что доля газа Газпрома в балансе стран дальнего зарубежья, которые получают российский газ, в 2016 году достигла 33,5% после 31% по итогам 2015 года. Причем достижение доли в 31% за 2015 год в Газпроме с гордостью называли невиданным историческим результатом. «Доля газа Газпрома неуклонно растет и почти достигла примерно 1/3 в потреблении газа в Европе», написал «Газпром экспорт» в своем декабрьском корпоративном бюллетене Blue Fuel.

По оценкам аналитиков Interfax Global Energy, если европейский рынок газа вырос в 2016 году на 4–5%, то поставки Газпрома в Европу – на 13%. Это доказывает, что растущий спрос в Европе обеспечивается именно российским газом. В этот рост входят также поставки газа для Украины. Ведь теперь они идут не напрямую на Украину, а через Европу. Но даже если вычесть те 10 млрд кубов российского газа, которые уходят с европейского рынка на Украину (так называемый реверс), доля Газпрома сильно не меняется, она все равно рекордно растет: с 29% в 2015 до 32% в 2016 году, свидетельствуют расчеты «Интерфакса».

Иными словами, Газпром не только не потерял украинский рынок, но и нарастил поставки голубого топлива в Европу.

Другой способ уравнять «перескочившие» из одной графы в другую украинские объемы также выглядит выгодно для Газпрома. Сумма поставок Газпрома в дальнее зарубежье и в страны бывшего СССР в последние три года показывает уверенный рост: 191,5 млрд кубов в 2014, 195,7 млрд кубов в 2015 и примерно 210 млрд кубометров в 2016 году.

Причин рекордов на европейском рынке несколько. Конечно, это стало возможно благодаря росту потребления газа в Европе в 2016 году на фоне падения собственной добычи плюс на фоне похолоданий. По оценкам аналитиков Interfax Global Energy, потребление возросло с 469 до 488 млрд кубометров. Однако Европа все же наращивала закупку топлива не у других традиционных поставщиков – Норвегии, Алжира или СПГ, а именно у Газпрома. Потому что ни Норвегия, ни Алжир, в отличие от Газпрома, не могут поставлять в Европу больше газа. А СПГ намного дороже российского трубопроводного топлива. Да и в целом цена на российский газ в этом году, конечно, тоже оказалась минимальной из-за нефти. Еще в начале года нефть стоила меньше 30 долларов за баррель, а цена на газ формируется исходя из нефтяной привязки с лагом в шесть–девять месяцев.

Собственно, тот факт, что баррель вырос сейчас до 55 долларов, означает, что к лету 2017 года цены на российский газ подрастут. А значит, Газпром станет больше зарабатывать на экспорте, хотя нельзя исключать, что это также замедлит рост поставок. Но для монополии лучше продавать меньше, но дороже.

Наконец, еще одна важная причина, почему Европа стала покупать так много российского газа, кроется в Украине. Евросоюз наконец не на шутку испугался украинских властей и их политики в газовой сфере. Подготовка к этому зимнему сезону была провалена – закачали так мало газа, как никогда. А тут еще и зима не такая теплая, как в прошлые годы. Да еще Украина подготовила законодательную базу для якобы законного отбора газа из транзитной трубы.

Именно для того, чтобы снизить нагрузку на украинскую трубу зимой, европейцы закупили в этом году так много российского газа и закачали его в свои ПХГ. Причем сейчас Европа активно расходует закачанный газ. И в случае перебоев или отключения поставок через Украину благодаря запасам в ПХГ европейцы смогут какое-то время выдержать и избежать моментального коллапса энергоснабжения своих потребителей.

Страх Европы перед Украиной доказывает и разрешение Брюсселем тянувшегося спора вокруг газопровода Opal. Это продолжение «Северного потока» по территории Германии. Долгое время ЕК разрешала Газпрому использовать только половину его мощностей – прокачивать 18 млрд кубов вместо 36 млрд. За пять лет работы трубы желающих прокачивать по ней свой газ так и не нашлось – кроме Газпрома, разумеется. В итоге половина трубы большую часть времени просто простаивала. Однако недавно ЕК приняла решение в пользу Газпрома: отдала под аукцион, в котором может участвовать и сам Газпром, 30–40% мощностей, и только 10–20% по-прежнему останутся зарезервированы для неких неизвестных поставщиков.

В итоге Нафтогаз занервничал. Ведь увеличение мощностей Opal позволит Газпрому нарастить объемы прокачки через «Северный поток» и сократить транзит через Украину. Так и произошло. Газпром в понедельник увеличил физическую загрузку газопровода Opal до 81%, то есть до возможного максимума, свидетельствуют данные оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH.

Суммарная загрузка «Северного потока» (сдает газ в отводы OPAL и NEL) выросла до 97%, исходя из пропускной способности в 55 млрд кубометров в год.

Есть также и неприятные итоги года для Газпрома. Обвал нефтяных цен и следом газовых привел к падению заработка Газпрома. Так, прибыль Газпрома по РСБУ за девять месяцев 2016 года упала в 2,2 раза по сравнению с прошлогодним показателем и составила 75,417 млрд рублей. Это неудивительно, учитывая, что еще в 2014 году средняя цена российского газа составляла 361 доллар за тысячу кубометров, а летом 2016 года стоимость газа для Германии доходила до 153,8 доллара за тысячу кубов. Разница почти в два раза.

Еще одна негативная тенденция – это начавшееся снижение добычи газа Газпромом. Первоначально Газпром планировал добыть в 2016 году 456,69 млрд кубов, но уже по итогам первого полугодия стало понятно, что не получится. И план был сокращен до 417,2 млрд кубов. Для сравнения: добыча газа Газпромом в 2015-м составила около 418,5 млрд кубов, а в 2014 году – 443,9 млрд кубов. Таким образом, в этом году добыча либо упадет, либо останется на прошлогоднем уровне.