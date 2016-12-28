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Москва ответит на возможные санкции со стороны США

21:42 28.12.2016
Мария Захарова. Фото с сайта mid.ru
Мария Захарова. Фото с сайта mid.ru
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«Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ», - об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, уходящая администрация США не оставляет надежды напоследок еще больше испортить отношения с Россией.

«С помощью явно инспирированных утечек в американских СМИ нас снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций, мерами «дипломатического характера» и даже диверсиями против наших компьютерных систем», - отметила Захарова. Она добавила, что Вашингтон пытается выдать это за реакцию на некие кибератаки.

По словам представителя МИД, в Москве уже устали от лжи о «русских хакерах», которую в Штатах запустили полгода назад в целях обеспечения победы на президентских выборах «нужного» кандидата. Теперь же Вашингтон, «не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях».

Захарова подчеркнула, что Москва даст ответ на любые враждебные действия США, в том числе и направленные против российских диппредставительств.

Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли о возможности введения новых санкций в отношении России в связи с якобы имевшим место вмешательством Москвы в ход президентских выборов.
 

Темы: Россия, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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29.12.2016, 02:31
каклу

ну так приезжай из своего далека поближе к г-же Захаровай Зачем любить и соглашаться на расстоянии
29.12.2016, 02:06
какол в США

Ну, не скажи, даня:
я, вот, из своего далёка полностью согласен со словами Марии Захаровой.
А мне, ведь, издалека виднее!
28.12.2016, 23:08
дан

а врать в российским МИДе не устали оправдывая этой ложью свою внешнюю политику Хотя и политикой это не назовешь ведь называть черное белым и отрицать все и всегда -это не политика
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