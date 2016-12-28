Москва ответит на возможные санкции со стороны США

«Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ», - об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, уходящая администрация США не оставляет надежды напоследок еще больше испортить отношения с Россией.

«С помощью явно инспирированных утечек в американских СМИ нас снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций, мерами «дипломатического характера» и даже диверсиями против наших компьютерных систем», - отметила Захарова. Она добавила, что Вашингтон пытается выдать это за реакцию на некие кибератаки.

По словам представителя МИД, в Москве уже устали от лжи о «русских хакерах», которую в Штатах запустили полгода назад в целях обеспечения победы на президентских выборах «нужного» кандидата. Теперь же Вашингтон, «не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях».

Захарова подчеркнула, что Москва даст ответ на любые враждебные действия США, в том числе и направленные против российских диппредставительств.

Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли о возможности введения новых санкций в отношении России в связи с якобы имевшим место вмешательством Москвы в ход президентских выборов.

