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Специалисты приступили к расшифровке второго черного ящика Ту-154

21:07 28.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Второй бортовой самописец разбившегося Ту-154 доставлен в Москву, специалисты уже начали его расшифровку. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

Прибор находится в хорошем состоянии. По словам, инженера комиссии по расследованию катастрофы Дмитрия Попова, у самописца только легка повреждена теплоизоляционная и бронезащита. «Если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна быть в отличном состоянии», - цитируют его «Известия».

Ранее сообщалось, что обнаружен и третий черный ящик Ту-154, но он пока не поднят на поверхность.

В настоящее время, по сведениям СМИ, водолазы приостановили работы в районе катастрофы в связи с непогодой. Корабли поиск продолжают.

Ту-154 Минобороны России пал в Черное море рано утром 25 декабря. На его борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ, военнослужащие, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Самолет направлялся в Сирию.

На основании первичного анализа расшифровки ранее поднятого самописца эксперты сузили круг версий относительно причин катастрофы. Предполагается, что к крушению могла привести техническая неисправность – проблема с закрылками.
 

Темы: Россия, Авиакатастрофы, Спасательно-поисковые операции в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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28.12.2016, 23:47
Не понимаю

Найдено 13 тел и 168 фрагментов. Откуда такое количество фрагментов ? На взлете все были пристегнуты к креслам.
28.12.2016, 22:36
Сергей

Очень чисто выполненный теракт и если правильные выводы не сделают то подобные случаи будут продолжаться.Проще всего свалить на экипаж и технические неполадки.Может каком нибуть технику миллион долларов положили чтобы закрылки синхронно не сработали...Всех проверить на детекторе лжи.
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