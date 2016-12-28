Специалисты приступили к расшифровке второго черного ящика Ту-154

Второй бортовой самописец разбившегося Ту-154 доставлен в Москву, специалисты уже начали его расшифровку. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

Прибор находится в хорошем состоянии. По словам, инженера комиссии по расследованию катастрофы Дмитрия Попова, у самописца только легка повреждена теплоизоляционная и бронезащита. «Если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна быть в отличном состоянии», - цитируют его «Известия».

Ранее сообщалось, что обнаружен и третий черный ящик Ту-154, но он пока не поднят на поверхность.

В настоящее время, по сведениям СМИ, водолазы приостановили работы в районе катастрофы в связи с непогодой. Корабли поиск продолжают.

Ту-154 Минобороны России пал в Черное море рано утром 25 декабря. На его борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ, военнослужащие, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Самолет направлялся в Сирию.

На основании первичного анализа расшифровки ранее поднятого самописца эксперты сузили круг версий относительно причин катастрофы. Предполагается, что к крушению могла привести техническая неисправность – проблема с закрылками.

