Путин почистит Россию

Откладывать решение экологических проблем на потом уже нельзя, решили члены Госсовета



Владимир Путин © KM.RU

Загрязненный воздух ежегодно уносит жизни до 8 млн человек, а ущерб от нездоровой экологии достигает 15% мирового ВВП. Откладывать решение экологических проблем на потом уже нельзя, решили члены Госсовета. Но в ближайшие 20-30 лет Россия, скорее всего, продолжит утопать в мусоре и дышать вонючим смогом.

«Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» - тема заседания очередного Госсовета, состоявшегося во вторник в Кремле, была обозначена максимально красиво. Забота о будущем поколении - хорошее дело, но что делать ныне здравствующим? Сколько еще лет нам дышать тем воздухом, которым дышат горожане, пить ту «таблицу Менделеева», которая течет из крана?

Из выступлений членов Госсовета - губернаторов и парламентариев - следовало, что ждать придется долго. «Понятно, что работа предстоит долгосрочная: на 20, на 30 лет и более», - обозначил дедлайн по экологии российский президент Владимир Путин, открывший заседание, сообщает «Газета.Ру».

Критический предел по Путину

Если и дальше обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году, уточнил Путин, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела.

«А это значит - мы с вами прекрасно понимаем, что это значит, - это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни», - сказал Путин, призвав как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы.

Нездоровая экология реально подрывает здоровье граждан и тормозит экономическое развитие. Не в отдаленном будущем, а сегодня. «Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность. Это отражается и на самих людях», - сказал Путин.

По его словам, «каждый год в мире умирают 7-8 млн человек только в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений». Это имеет прямое отношение и к нашей стране.

Нагрузка на природу достигла критических значений, и ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей - и до 15%, добавил президент.

Мусор в пилотном режиме

Решать экологические проблемы необходимо начать с гор мусора, которые накопились за последние десятилетия. По данным экологов, под мусорными свалками погребен уже 1 млн га.

Власть заявила о готовности выдавать лицензии на переработку мусора и собирать штрафы на неутилизированные отходы. «В 2017 году мы планируем собрать более 6 млрд рублей экологического сбора», - сообщил на Госсовете министр природных ресурсов Сергей Донской.

Минприроды готово также расширить группы товаров, подлежащих утилизации. «Это позволит получать ежегодно значительные суммы: это 300 млрд рублей», - сказал Донской.

Эти средства будут направлены на субсидирование региональных программ переработки твердых бытовых отходов. Но мусороперерабатывающих заводов в стране не хватает, поэтому в следующем году планируется начать строительство, пока что в пилотном режиме, пяти мусороперерабатывающих заводов: четырех в Московской области и одного в Казани. Доверить это решили госкорпорации «Ростех», помогать в строительстве будет японская Hitachi. Стоимость проекта оценивается в 150 млрд рублей, около 90% финансирования будет обеспечено инвестором, остальное ляжет на плечи бюджетов Москвы и Московской области.

К 2025 году уровень утилизации отходов планируются поднять с нынешних 8 до 40%.

В будущем мусоросжигательный завод может появиться и в Крыму, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Хотелось бы обратить внимание на Крым. Там скопилось огромное количество отходов, и с учетом все возрастающего — и это хорошо — потока туристов, на мой взгляд, созрела уже необходимость аналогичный завод строить и в Крыму», - сказал Иванов.

Там, по его словам, такая гора мусора выросла, что она уже соперничает со знаменитой горой Ай-Петри. «Нынешний так называемый Гаспринский полигон, когда на него смотришь с моря, а это в окрестностях Ай-Петри, очень красивой местности в Крыму, производит ужасающее впечатление», - пожаловался Иванов.

Еще одно предложение поступило от Бориса Дубровского, губернатора Челябинской области и бывшего гендиректора Магнитогорского металлургического комбината. Он был назначен главой рабочей группы по подготовке «экологического Госсовета».

Дубровский предложил рассчитывать для промышленно развитых центров, в которых уже нечем дышать, предельно допустимый объем выбросов и выдавать квоты предприятиям-загрязнителям.

Он также полагает необходимым считать свалки с промышленными отходами потенциальными объектами террористических атак.

Стоит вспомнить, что Челябинская область является одним из самых неблагополучных с точки зрения экологии регионов России. В 1957 году там произошел взрыв хранилища радиоактивных отходов. Мирный атом накрыл Челябинскую и две соседние области.

Бизнес не будет уклоняться

Бизнес и вовсе без энтузиазма встраивается в решение экологических проблем. «Главное, чтобы это все не обернулось новой нагрузкой на бизнес», - сокрушался перед Госсоветом в кулуарах Кремля глава РСПП Александр Шохин. На заседании он первым делом заявил, что российские компании «не будут уклоняться от работы по улучшению окружающей среды». 55 предприятий уже заключили экологические соглашения с Минприроды.

Впрочем, по сравнению с количеством предприятий наивысшей категории экологической опасности, коих в России насчитывается не менее 300, это не так и много. На эти три сотни предприятий приходится до 60% всего негативного воздействия на природу страны.

Шохин уверен, что «выбросы и сбросы загрязняющих веществ из года в год все-таки снижаются, несмотря на те цифры, которые уже назывались». Говорилось, например, что с 2000 года «практически не наблюдается ощутимого снижения загрязнения атмосферы промышленных городов».

Тем не менее Шохин, апеллируя к Путину и губернаторам, предложил не торопиться с ужесточением экологических норм. Лучше бы в разумные сроки поэтапно оснащать приборами автоматического мониторинга выбросов даже те 300 самых грязных производств. Начать это стоило бы в 2019 году, а еще лучше в 2025 году, агитировал Шохин.

Волонтерам дан указ

К решению экологических проблем нужно подключать общественные движения, отметил бывший руководитель администрации президента Сергей Иванов. Иначе и через 30 лет Россия будет утопать в мусоре и дышать смогом. Он пообещал поддерживать экологические инициативы Общероссийского народного фронта, Русского географического общества, Общероссийского движения школьников, различных волонтерских организаций. И губернаторам Иванов рекомендовал по давней руководящей привычке «оказывать всестороннюю поддержку» волонтерским движениям. «Без них экологическую ситуацию мы никогда, чиновники, не улучшим. Нам надо максимально привлекать гражданское общество», - заявил Иванов.

Например, если будет решено построить заводы по термической переработке отходов, то сначала необходимо подготовить общественное мнение. Не все граждане готовы жить под чадящей трубой, по соседству с заводом, сжигающим мусор.

«Давно доказано, что они абсолютно безопасны, потому что такие заводы в ряде стран расположены в центре мегаполисов и никакого вреда окружающей среде не наносят», -аргументировал Иванов.

Впрочем, гражданское общество, на помощь которого рассчитывает экс-глава АП, не готово поддерживать его во всех начинаниях. Гринпис, например, неоднократно доказывал, что сжигание мусора не только не решит проблему отходов, но и создаст новую - загрязнения воздуха.

«Мусоросжигательный завод - это машина, которая производит одну тонну токсичной золы из трех тонн сравнительно безопасных отходов», - говорит руководитель токсической программы Гринпис России Алексей Киселев.

Помимо того что мусоросжигательные заводы потребуют серьезных вложений (по разным оценкам, от 150 млрд до 162 млрд руб.), их строительство приведет к подорожанию электричества для бизнеса и населения, поскольку эти заводы будут финансироваться через договоры на предоставление мощности (ДПМ), добавляет Киселев.

Сжигание мусора не решит проблему свалок. К примеру, территориальная схема Московской области предусматривает сжигание только 30% отходов.

«Чиновники, вопреки требованиям уже принятого закона об отходах, почему-то предпочитают наименее экологичные способы борьбы с мусором - сжигание и захоронение. Это явно не соответствует теме Госсовета и уж тем более «интересам будущих поколений», - сокрушается представитель Гринпис.