Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов

Государственный Совет РК согласовал кандидатуру Олега Камшилова в должности прокурора Крыма, ранее представленную генеральным прокурором России. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании крымского парламента в среду, передает РИА Новости.

Камшилов, как говорится на сайте парламента Крыма, начал трудовую деятельность в органах прокуратуры в должности помощника прокурора Марьяновского района Омской области. С 24 ноября 2015 года он занимал пост первого заместителя прокурора Москвы.

Ранее пост прокурора Крыма занимала Наталья Поклонская, на эту должность она была назначена после референдума о присоединении Крыма в 2014 году. 26 сентября она подала в отставку в связи с избранием в качестве депутата в Госдуму.

Сам Камшилов, выступая перед депутатами, отметил, что приоритетными в работе прокуратуры Крыма станут координация работы по соцзащите граждан, контроль соблюдения законов и охрана общественного порядка.

