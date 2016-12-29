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Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов

10:46 29.12.2016
Олег Камшилов. Фото с сайта wikimedia.org
Олег Камшилов. Фото с сайта wikimedia.org
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Государственный Совет РК согласовал кандидатуру Олега Камшилова в должности прокурора Крыма, ранее представленную генеральным прокурором России. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании крымского парламента в среду, передает РИА Новости.

Камшилов, как говорится на сайте парламента Крыма, начал трудовую деятельность в органах прокуратуры в должности помощника прокурора Марьяновского района Омской области. С 24 ноября 2015 года он занимал пост первого заместителя прокурора Москвы.

Ранее пост прокурора Крыма занимала Наталья Поклонская, на эту должность она была назначена после референдума о присоединении Крыма в 2014 году. 26 сентября она подала в отставку в связи с избранием в качестве депутата в Госдуму. 

Сам Камшилов, выступая перед депутатами, отметил, что приоритетными в работе прокуратуры Крыма станут координация работы по соцзащите граждан, контроль соблюдения законов и охрана общественного порядка.
 

Темы: В России
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Комментарии читателей
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29.12.2016, 12:33
С баблом там похуже, но надо

и честь знать, уступить место следующему. А в Крыму дачку-другую поставить, оно не плохо.
29.12.2016, 12:28
-1-

В стране где нет гаранта законности и конституции, можно любого чиновника садить на любое место, все равно будет воровать, коль уж ответственности ни какой нет.
29.12.2016, 12:06
Оттирают местных от власти?

Правильно делают, этим веры быть не может.
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