ФСБ заходит в порт

Глава порта Усть-Луга Валерий Израйлит арестован по подозрению в хищении 1,5 млрд рублей



© РИА Новости, Константин Чалабов

В Санкт-Петербурге арестован председатель совета директоров «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит. По данным СМИ, он подозревается в хищении 1,5 млрд рублей. Источники «Газеты.Ru» не исключают, что арест бизнесмена связан с межведомственной войной российских силовиков, которая привела к расформированию ФМС и ФСКН и ряду громких отставок в Федеральной службе охраны и Федеральной таможенной службе.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 21 января председателя совета директоров «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Елена Красоткина.

«Суд избрал Израйлиту меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 января в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - сообщила Красоткина.

По данным «Фонтанки», с ходатайством о заключении главы порта под стражу выходило ГСУ СК Петербурга.

Валерий Израйлит подозревается в хищении 1,5 млрд рублей, которые были выделены на развитие порта. Следствие считает, что эти деньги через подставные фирмы были выведены в офшоры.

Представители порта утверждают, что им неизвестен характер обвинений.

«На данный момент времени мы абсолютно точно знаем о факте предъявления обвинения председателю совета директоров компании Валерию Соломоновичу Израйлиту. Можем подтвердить, что вчера в компании велись следственные действия. По какой статье предъявлены обвинения, мы не знаем», - заявила агентству РИА «Новости» директор по внешним связям организации Татьяна Паук.

Валерий Израйлит родился 9 марта 1962 года в Коми АССР. Начинал свою карьеру с простых рабочих специальностей в строительных и производственных компаниях. Позже дослужился до старшего инженера в одной из киностудий Ленинграда. В 1990-е стал консультантом по международному маркетингу. В 1999 году он стал генеральным директором, а в 2005-м — председателем совета директоров «Компании Усть-Луга».

ОАО «Компания Усть-Луга» было создано в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта.

Строительство нового российского порта велось в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» на условиях государственно-частного партнерства.

Ранее порт Усть-Луга уже несколько раз светился в громких скандалах, связанных с контрабандой. Так, в марте 2015 года ФСБ задержала в Усть-Луге контейнер с элитным алкоголем, в мае 2016 года в этом же порту обнаружили партию турецкой одежды, записанной в декларациях как стройматериалы. Позже по делу о контрабанде алкоголя арестовали петербургского миллиардера главу холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко. Также по этому делу были задержаны совладелец компании «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолий Киндзерский, гендиректор Юго-Восточной торговой компании Илья Пичко и замгендиректора «Форума» Борис Коревский.

По версии следствия, бизнесмены организовали незаконные поставки в Россию элитного алкоголя через порт Усть-Луга под видом строительного герметика.

Так, в 2015 году Михальченко и его соучастники закупали алкогольную продукцию в магазинах на территории Евросоюза. Стоимость одной бутылки составляла от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а стоимость одного контейнера продукции - от 1,7 млн рублей. На продукцию изготавливались поддельные документы, после чего алкоголь поступал на продажу в магазины.

Кроме того, во время обысков в порту сотрудники ФСБ во вскрытых контейнерах обнаружили несколько сотен бутылок эксклюзивного коньяка Courvoisier 1912 года стоимостью около 500 тыс. рублей за штуку. Также в терминале порта Усть-Луга были арестованы около ста контейнеров с мясной санкционной продукцией, которая ввозилась в Россию под видом картофельных чипсов.

«Понятно, что бизнесмены не могли действовать без помощи таможенников, с этим и были связаны обыски в ФТС летом этого года, которые привели к отставке главы таможни Андрея Бельянинова», - рассказывает собеседник «Газеты.Ru».

При этом, по словам собеседника, доказательств того, что он знал о махинациях в порту, следствие не нашло.

Надо отметить, что холдинг «Форум» Дмитрия Михальченко засветился еще в одном скандальном уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию культурных объектов. В рамках этого уголовного дела были арестованы замглавы Минкульта Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, директор ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, а также топ-менеджеры АО «Балтстрой» Александр Коченов и Дмитрий Сергеев.

Двое последних считались доверенными людьми Дмитрия Михальченко. Между тем бизнес Дмитрия Михальченко был всегда тесно связан с Федеральной службой охраны (ФСО). Его бизнес-партнер Николай Негодов в 1990-е годы работал в ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В те же годы в этом же региональном управлении трудился и экс-глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров, ушедший на пенсию в этом году.

В 2007 году в ведение ФСО решением правительства было передано ФГУП «Атэкс», которое выступало генподрядчиком при строительстве и ремонте правительственных объектов. А руководителями ФГУПа были назначены близкие Дмитрию Михальченко люди, которые работали раньше в его бизнес-структурах. Именно через ФГУП «Атэкс» ФСО России компания «Балтстрой» стала получать первые крупные подряды.

Между тем газета «Ведомости» атаку на бизнес-структуры Михальченко и его арест связывала с кадровой борьбой между силовиками, которая закончилась переподчинением ФМС Министерству внутренних дел, а также созданием национальной гвардии во главе с Виктором Золотовым.

Кстати, Дмитрий Михальченко являлся одним из ключевых партнеров ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС России. Например, на сайте паспортно-визового центра указано, что услугами по оформлению загранпаспортов занимается ООО «Центр подготовки документов» - структура холдинга «Форум».

Собеседник «Газеты. Ru» не исключает, что арест Валерия Израйлита может быть косвенно связан с делом Михальченко.

«Они были очень в хороших отношениях. И задержание Михальченко стало для него большой неожиданностью. Ходил слух, что он даже пытался как-то помочь ему, но у него ничего не получилось», - рассказывает собеседник. При этом он отмечает, что оперативную разработку Израйлита вела местная ФСБ.

«Но без отмашки из Москвы такое дело все равно было бы невозможно», - говорит источник.

В свою очередь издание «Фонтанка» отмечает, что за последние несколько лет у Валерия Израйлита несколько раз возникали конфликтные ситуации с другим влиятельным бизнесменом - Геннадием Тимченко.

В 2012-м в порту частично обрушился причал компании «Роснефтьбункер» (РНБ, нынешнее название АО «Усть-Луга Ойл») - владельца и оператора крупнейшего в Европе терминала по перегрузке нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на танкеры. РНБ принадлежал структурам Геннадия Тимченко. Было установлено, что рухнул причал из-за нарушения техники безопасности при дноуглубительных работах.

Кроме того, в 2014-м было возбуждено уголовное дело по мошенническому хищению денег того же «Роснефтьбункера». Следственная служба ФСБ в марте 2015-го, когда компания уже не считалась активом Тимченко, задержала бывшего министра ЛНР Бугрова. По версии силовиков, он участвовал в поставке «Роснефтьбункеру» некондиционных труб, бывших в употреблении. Преступление датируется временем, когда в порту «Усть-Луга» шло строительство терминала для компании Тимченко.

Порт Усть-Луга является вторым по размеру портом страны после Новороссийска и первым по грузообороту в Балтийском бассейне. Грузооборот гавани по итогам 2015 года составил 87,9 млн т, увеличившись на 16,1% по сравнению с 2015 годом. Для сравнения: другие порты Балтийского бассейна показали отрицательную динамику в грузообороте. За 11 месяцев Усть-Луга еще больше нарастила грузооборот, до 85,07 млн т (+6%).

Основным видом грузов являются различные марки мазута, бензины, нафта, дизельное топливо.

Терминал в Усть-Луге является крупнейшим в Европе, который осуществляет перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры. Благодаря большой глубине акватории порта и короткому подходному каналу Усть-Луга является единственным из российских портов на Балтике, который может принимать наливные суда дедвейтом до 160 тыс. т и сухогрузы дедвейтом до 75 тыс. т.

По данным компании, выручка АО «Усть-Луга Ойл» в 2015 году составила 21,7 млрд руб., почти в два раза больше, чем в 2014-м. Прибыль до налогообложения в 2015 году составила 4,5 млрд руб. против убытка в 12 млрд руб. в 2014-м, чистая прибыль - 3,8 млрд руб.

В настоящее время основными грузоотправителями для порта Усть-Луги являются компании «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК, «Газпром», «Татнефть», «ЛУКойл», «ТАИФ НК».