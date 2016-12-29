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Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета

13:12 29.12.2016
Герман Клименко.Фото с сайта wikimedia.org
Герман Клименко.Фото с сайта wikimedia.org
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Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета, заявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко, передает РИА Новости. 

Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

Советник президента полагает, что из-за высокой вероятности "тектонических сдвигов в сторону ухудшения" в отношениях с Западом рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.

«Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», - заявил Клименко. Копия доменной зоны и другая критически важная инфраструктура должны быть в России, чтобы их не могли отключить, добавил советник президента. В законе, по его словам, речь как раз и идет о защите этой инфраструктуры.

Клименко отметил, что деятельность обычных пользователей интернета закон контролировать не будет.

Тема безопасности в российском сегменте интернета стала особенно актуальна после того, как ФСБ сообщила о подготовке иностранными спецслужбами кибератак с целью дестабилизировать финансовую систему России. Позднее "Ростелеком" подтвердил эту информацию и добавил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций.

Другой пример воздействия на Россию при помощи сетевых ресурсов — отключение доступа к тем или иным страницам и продуктам. Так, по указу президента США Барака Обамы жителей Крыма лишили возможности пользоваться сервисами Google и Microsoft. Также западные страны угрожали отключить российскую банковскую систему от международной системы SWIFT, тем самым добившись обвала финансовой системы России. 

Темы: Россия, Интернет в мире, Интернет в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.12.2016, 00:13
1

А как же тогда комменты писать? А?
30.12.2016, 00:09
Alex202

Вот и жуй себе, сего ты эту жвачку здесь выплёвываешь.
29.12.2016, 23:52
eskey

Вперед, в КНДР!
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