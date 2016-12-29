Последний полет Ту-154 продолжался чуть более минуты

Последний полет разбившегося Ту-154 длился 70 секунд, нештатная ситуация развивалась в последние 10. Об этом рассказал начальник Службы безопасности полетов авиации ВС России генерал-лейтенант Сергей Байнетов, передает ТАСС.

По его словам, самолет успел подняться примерно на 250 метров, а его скорость составляла около 370 километров в час. Под каким углом Ту-154 столкнулся с водой, экспертам пока установить не удалось.

Активная фаза поисковой операции в районе катастрофы закончена, сообщает «Российская газета». Однако, по словам главы Минтранса Максима Соколова, работы продолжаются, поскольку найдены еще не все тела.

Специалисты располагают двумя из трех бортовыми самописцами, 13 крупными и почти двумя тысячами мелких обломков. Для проведения исследований и экспертиз этого достаточно, отмечает издание.

Предварительные итоги расследования причин крушения будут озвучены через месяц. По мнению экспертов, взрыва на борту не было, но при этом они не исключают вероятность какого-либо другого теракта.

Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря. Самолет направлялся в Сирию. На его борту находились 92 человека, в числе которых военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

