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Последний полет Ту-154 продолжался чуть более минуты

19:12 29.12.2016
Ту-154. Фото с ru.wikipedia.org
Ту-154. Фото с ru.wikipedia.org
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Последний полет разбившегося Ту-154 длился 70 секунд, нештатная ситуация развивалась в последние 10. Об этом рассказал начальник Службы безопасности полетов авиации ВС России генерал-лейтенант Сергей Байнетов, передает ТАСС.

По его словам, самолет успел подняться примерно на 250 метров, а его скорость составляла около 370 километров в час. Под каким углом Ту-154 столкнулся с водой, экспертам пока установить не удалось.

Активная фаза поисковой операции в районе катастрофы закончена, сообщает «Российская газета». Однако, по словам главы Минтранса Максима Соколова, работы продолжаются, поскольку найдены еще не все тела.

Специалисты располагают двумя из трех бортовыми самописцами, 13 крупными и почти двумя тысячами мелких обломков. Для проведения исследований и экспертиз этого достаточно, отмечает издание.

Предварительные итоги расследования причин крушения будут озвучены через месяц. По мнению экспертов, взрыва на борту не было, но при этом они не исключают вероятность какого-либо другого теракта.

Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря. Самолет направлялся в Сирию. На его борту находились 92 человека, в числе которых военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
 

Темы: Россия, Авиакатастрофы, Происшествия, Расследования в России, Министерство обороны РФ, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 02:38
Гость

Есть запись переговоров с диспетчером. С момент получения разрешения на взлет они на связь больше не выходили. Уже через минуту их начали искать в эфире. Ну хоть новости читайте, прежде чем бред постить.
30.12.2016, 02:34
Бывал я в Адлере

В Адлере течение направлено вдоль берега в сторону Абхазии.
30.12.2016, 01:25
Вспомнился

стааарый анекдот - пока багдатский вор кино смотрел, русский вор у него штаны упёр. Недоработка военной контрразведки, да и ФСБ тоже.
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