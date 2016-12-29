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Третий черный ящик Ту-154 оказался разрушен

09:25 29.12.2016

Третий бортовой самописец самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море, поврежден.


© KM.RU, Алексей Белкин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», - сказал собеседник агентства. Найден ли непосредственно самописец, он не уточнил, однако источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что обнаружить его пока не удалось.

При этом пленка, по словам собеседника ТАСС, несмотря на повреждения, подлежит частичной расшифровке. Состояние двух других бортовых самописцев удовлетворительное, их анализ проводится в Москве. По информации другого источника агентства, изучение данных с черных ящиков будет завершено в ближайшее время.

Ранее 29 декабря сообщалось о завершении основной фазы поисково-спасательной операции в районе катастрофы Ту-154. По неподтвержденным сведениям, на поверхность подняты тела 19 погибших, также готовится выкладка основных фрагментов самолета.

Темы: Авиакатастрофы, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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29.12.2016, 11:33
Гость: XeX

Да не было никакого ящика как и самой "катастрофы". Из всех СМИ льются потоки дезинформации и откровенной пурги, чтобы прикрыть факт того, что в море ничего не падало, а сцены со спасателями и подъемом на бис "кусков обшивки" весом по 0,5 кг лишь тупая инсценировка. Тут тебе и бред про взрыв над морем, который якобы снял на камеру случайный бухарик (по другой версии погранец из ФСБ), который случайно снимал море в 5 часов утра в полной темноте, тут тебе и "неисправные закрылки", и шасси которое отвалились еще в воздухе и которое нашли практически сразу на глубине 150 метров в 5 км от места падения, но без колес и куча такой же околесицы. Теперь вот черный ящик, который "разрушен", но нашли "пленку" - совсем заврались. Либо самолета вообще не было и хор Александрова похитили во время какого-то автобусного тура, либо самолет нагло угнан.
29.12.2016, 10:09
Гость: Странно

что же эти ящики хлипкие такие? Они должны выдерживать гораздо большие нагрузки.
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