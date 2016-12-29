Президенты России и Турции обсудили перемирие в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом достигнутое в Сирии перемирие.

Главы государств остались довольны договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий и переходе к политическому диалогу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Наряду с этим президенты договорились продолжать взаимодействие, направленное на борьбу с терроризмом, поскольку перемирие не распространяется на «исламское государство» (организация запрещена в России) и другие подобные группировки.

«В этом контексте подчеркнута важность предпринимаемых усилий по организации переговорного процесса в Астане», - отметили в Кремле.

Некоторое время назад Путин объявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии. Оппозиция и Дамаск подписали ряд соответствующих документов. Перемирие было достигнуто сторонами при посредничестве России, Турции и Ирана.

