Владимир Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

Президент России Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Функции агентства передаются Министерству обороны России. Все связанные с этим организационно-штатные мероприятия, согласно указу, должны быть завершены до 1 июля будущего года. В министерство перейдут 200 гражданских служащих центрального аппарата и штат военнослужащих.

Кроме того, в ведение Минобороны передается ФГБУ «Управление капитального строительства № 900 при Федеральном агентстве специального строительства» и ФГУПы, находящиеся в ведении Спецстроя. Ведомство становится правопреемником Спецстроя, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

В сообщение пресс-службы отмечается, что Спецстрой ликвидируется в целях совершенствования системы государственного управления.

Ранее СМИ сообщали о проведении проверки деятельности Спецстроя администрацией главы государства. Основанием для этого послужили претензии к качеству строительства объектов и срокам выполнения работ.

