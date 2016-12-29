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Владимир Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

19:49 29.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Функции агентства передаются Министерству обороны России. Все связанные с этим организационно-штатные мероприятия, согласно указу, должны быть завершены до 1 июля будущего года. В министерство перейдут 200 гражданских служащих центрального аппарата и штат военнослужащих.

Кроме того, в ведение Минобороны передается ФГБУ «Управление капитального строительства № 900 при Федеральном агентстве специального строительства» и ФГУПы, находящиеся в ведении Спецстроя. Ведомство становится правопреемником Спецстроя, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

В сообщение пресс-службы отмечается, что Спецстрой ликвидируется в целях совершенствования системы государственного управления.

Ранее СМИ сообщали о проведении проверки деятельности Спецстроя администрацией главы государства. Основанием для этого послужили претензии к качеству строительства объектов и срокам выполнения работ.
 

Темы: Россия, Президент России, Министерство обороны РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 04:28
Гость: американской контре

Спецстрой (бывший Минмонтажсцпестрой) никогда не был в составе МО СССР!
30.12.2016, 03:49
Гость: "Нанотехнологиям"

Чубайса на Шойгу менять - только время терять.
И при чём здесь наука.
30.12.2016, 00:33
Гость: да уж!

Недаром Вован не сажает "своих":
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