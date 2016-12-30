С новыми законами!

С 2017 года в силу вступают новые законы. Все основные изменения законодательства в нашем обзоре



© KM.RU, Михаил Попов

С 2017 г. в силу вступают новые законы: одни помогут приструнить коллекторов, другие - страховые компании. Как всегда, часть инициатив, поддержанных депутатами и Правительством, сделают нашу жизнь дороже, но, возможно, немного здоровее. Как не лишиться прав из-за неоплаченных алиментов и сколько откладывать на квартплату - все основные изменения законодательства в нашем обзоре.

Налоги, акцизы

Для российских регионов год пройдет под знаком "продразверстки" или выравнивания бюджетной обеспеченности. Со следующего года субъекты будут отчислять в федеральный бюджет 3% налога на прибыль вместо 2%, ставка останется прежней – 20%. Дополнительный 1%, 121 млрд руб. по оценкам Минфина, пойдет на помощь наиболее бедным регионам, объясняли в Правительстве. Субъектам, обеспечивающим самые высокие отчисления, пообещали компенсировать часть выпадающих доходов. Забирая часть налоговой базы, федерация одновременно предлагает регионам давать более весомые скидки по части налога, зачисляемой в бюджет субъекта: минимальный порог снижен с 13,5 до 12,5%.

С 1 января в очередной раз повысятся акцизы, а следом за ними – и цены. Ставки на спиртосодержащую продукцию будут увеличены на 18 руб. за литр, на алкоголь крепче 9% - на 23 руб., акцизы на вина и медовуху вырастут на 1 руб. Самое серьезное увеличение – в полтора-два раза – ждет акцизы на зарубежные вина и шампанское. Эксперты отмечают, что напитки могут подорожать на ту же сумму. Вряд ли кто-либо решится шокировать потребителя резким скачком цен. Скорее всего, цены будут повышаться в три-четыре приема в течение года, чтобы по итогам покрыть возросший акциз, рассказал Накануне.RU экс-директор по маркетингу пивоваренной компании EFES RUS Сергей Газарян.

"Ряд производителей, скорее всего, реализуют первый этап до нового года, чтобы дать себе задел на начало года и оставить больше места для маневра. Это было бы наиболее логично для производителей привычной для новогоднего стола алкогольной продукции: небольшое повышение в вихре традиционных декабрьских скидок не будет заметно. Тем более, что в борьбе за трафик покупателей ритейлеры будут делать особую ставку именно на крепкий "праздничный" алкоголь и с большой долей вероятности поступятся частью собственной прибыли. Кроме того, потребители морально готовы потратиться на праздник".

Повышаются и акцизы на табак, при этом облагаться акцизом будут и электронные сигареты (40 руб. за штуку), кальянный табак (4800 руб. за кг), жидкость для электронных систем доставки никотина (10 руб. за 1 мл). Заметное увеличение акцизов на трубочный, кальянный и другие виды табака, видимо, объясняется тем, что они считаются в Правительстве люксовым товаром. Введение новых очень дорогих акцизов на перспективные электронные сигареты и нагреваемый табак распугает курильщиков, считает управляющий партнер АО "2К" Тамара Касьянова.

"И это самая плохая новость: лучше уж качественный табак в чистом виде или новые высокотехнологичные решения, чем дешевые сигареты, наполненные химикатами и отходами производства. Существенное повышение акцизов на табак вряд ли уменьшит число курильщиков, скорее всего, произойдет очередная балансировка рынка. Покупатели начнут искать пути обхода. Во-первых, перейдут на более дешевые марки. Во-вторых, часть сегмента перестанет быть белой, увеличится объем контрафакта из СНГ и других стран. У населения - падение доходов, оно не будет просто так повышать свои расходы", - рассказала она Накануне.RU.

Традиционно с нового года поднимаются топливные акцизы: на бензин 5-го класса с 10,1 до 10,5 руб. за т, на дизельное топливо с 5,2 до 6,8 тыс. руб. за т. В Минфине ждут, что топливо подорожает на 1-2 руб., министр энергетики Александр Новак заверил, что цены на топливо будут расти в пределах инфляции, однако на ситуацию может повлиять изменение курса рубля и цены на нефть.

Пенсии, стипендии, социальные пособия

В январе пенсионеры получат по 5 тыс. руб. единовременной выплаты вместо второй индексации пенсий в 2016 г. В 2017 г. индексация пенсий будет проведена в полном объеме, то есть на уровень инфляции, заверил премьер Дмитрий Медведев. Индексация будет не единовременной: в январе выплаты вырастут для сельскохозяйственных работников, в феврале – для пенсионеров по возрасту, в апреле – социальные пенсии, в октябре – пенсии военнослужащих. Решения об индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет.

Вступают в силу поправки в закон о муниципальных пенсиях, по которым пенсионный возраст госслужащих ежегодно будет увеличиваться на полгода. В 2017 г. для женщин он составит 55,5 лет, для мужчин – 60,5 лет. В конечном счете возраст выхода на пенсию будет повышен до 63 лет для женщин и 65 лет – для мужчин. Одновременно на шесть месяцев ежегодно будет расти и стаж, необходимый для получения пенсии по выслуге лет.

Продолжатся выплаты материнского капитала, средства сертификата с 2017 г. можно потратить на приобретение товаров для адаптации детей-инвалидов. Сумма выплаты, скорее всего, не изменится - 453 тыс. руб., решения об индексации маткапитала в 2017 г. еще не принято. Зато известно, что увеличения суммы сертификата точно не будет в 2018-2020 гг., указом президента индексация приостановлена.

С 2017 г. тем, кто имеет небольшой стаж, болеть будет невыгодно, меняются правила выплат по больничному листу. Теперь средняя заработная плата по листку нетрудоспособности начисляется только при стаже 15 лет и больше. Те, кто проработал не менее восьми лет, могут рассчитывать на 80% средней зарплаты, сотрудники с меньшим стажем – на 60%. Добавим, что с 2017 г. появится электронный больничный лист.

Автомобилистам

Прежде всего, автомобилистам стоит ознакомиться с изменениями закона об ОСАГО. Все страховые компании с 2017 г. будут обязаны продавать электронные полисы. Отметим, что и сейчас многие страховые компании предоставляют такую услугу, однако работает она со сбоями, и, как подозревают автовладельцы, страховщики намеренно отключают оформление ОСАГО через сайты, так как в электронном виде нет возможности навязать дополнительные услуги или взять комиссию за оформление документов.

Если электронная продажа заработает так, как декларируется, то проблема с доступностью полисов будет снята, считает партнер компании "Первая юридическая сеть" Павел Курлат: "Предполагаются серьезные санкции для страховщиков в случае, если ими не будет обеспечена электронная продажа плюс возможность приобретения в таком же виде полисов других страховых компаний по системе "единый агент".

Весной в силу могут вступить поправки, которые еще проходят обсуждение в Госдуме: выплаты по ОСАГО хотят заменить натуральным возмещением, то есть ремонтом. Первое время это может создать ряд сложностей как для клиентов, так и для страховщиков, предполагает официальный представитель "АльфаСтрахования" Юрий Нехайчук: по данным Российского союза автостраховщиков, повсеместное направление на ремонт автомобилей, при условии, что износ в расчете стоимости учитываться не будет, может привести к резкому росту убыточности компаний, а как следствие - к необходимости увеличивать тарифы.

"Впрочем, в ЦБ считают, что не всякий страховщик сможет получить право отправлять клиентов сразу на ремонт - это право будет предоставляться лишь самым надежным и не имеющим нареканий к своей деятельности компаниям. Если количество жалоб на компанию растет, если она не следит за тем, как автосервисы, с которыми у нее заключены договоры, исполняют ремонт, то она может лишиться этой привилегии и вернуться к расчетам деньгами", - рассказал он Накануне.RU.

В Госдуме обещали предусмотреть возможность получения денежного возмещения в случае некачественного ремонта, но и в текущей версии закона есть небольшая лазейка для получения денег. Ущерб будет компенсироваться в том случае, когда транспортное средство не подлежит восстановлению, или в случае, когда стоимость ремонта превышает страховую сумму по ОСАГО, объясняет замгендиректора по юридическим вопросам экспертного центра "Консультант" Сергей Воронин:

"Еще одно исключение в ЦБ предлагают сделать для людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, например, когда после ДТП требуются деньги на лечение пострадавшего. Однако, как страхователь будет доказывать тяжесть своего положения, тоже пока остается загадкой".

Вступают в силу новые правила перевозки детей в автомобилях. Специальные удерживающие устройства и кресла для детей в возрасте от 7 до 11 лет перестанут быть обязательными. На задних сидениях авто дети смогут ездить без них, пристегнувшись штатными ремнями. Новое в правилах - штраф в 500 руб. за оставление ребенка младше семи лет в машине.

Лишиться водительских прав с 15 января 2017 г. можно будет не только за нарушение ППД, но и за долги. Автомобилисты, накопившие долг в 10 тыс. руб. и более, по решению суда могут временно лишиться прав. Мера касается шести категорий неплательщиков: должники по алиментам, не возместившие ущерб здоровью или ущерб по потере кормильца, должники, причинившие ущерб преступлением, нарушители правил дорожного движения, уклоняющиеся от общения с ребенком по решению суда.

Платить придется больше. Плохие новости для автомобилистов заключаются не только в росте цен на бензин. Тариф "Платона" в 2017 г. увеличится вдвое, до 3,06 руб. за км. Окончательно не снят с повестки вопрос расширения действия системы взимания платы за проезд на региональные дороги и другие виды транспорта, в частности Минтранс уже завел речь о взимании платы за проезд авто массой 3,5 т. Кроме того, Госдума полна решимости создать условия для введения платного въезда в центры городов. Проект прошел первое чтение.

И снова о долгах...

Госдума в течение года обсуждала закон о коллекторах, проект был принят, подзаконные акты Правительства появились, но с большим опозданием. Коллекторы смогут лично общаться с должником (в том числе по телефону) не чаще раза в сутки (в месяц - не больше восьми раз), звонить можно лишь в рабочее время, причем, номер телефона не должен быть скрыт. По истечении четырех месяцев должник вправе поручить взаимодействие с коллекторами своему адвокату. Привлекать к взысканию долгов третьих лиц - родственников и близких должника агентства не могут, равно как и публиковать личные данные граждан. Коллекторские агенства должны быть внесены в официальный реестр, иметь веб-сайт и несудимых сотрудников. Банк сможет "продать" долг только одному агентству. За нарушения закона предусмотрен штраф от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В Госдуме находится несколько инициатив о привлечении нарушителей к уголовной ответственности. ЖКХ

Рост тарифов в ЖКХ в следующем году будет не выше инфляции, то есть на уровне 4%, рассказал Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам. Между тем Правительство еще в ноябре утвердило размеры индексации тарифов, которая пройдет в июле 2017 г. Цифра варьируются от 2,5% до 7%. При этом власти отдельных регионов планируют резко повысить стоимость "коммуналки": акции протеста прошли в Новосибирской области, где губернатор Владимир Городецкий объявил об индексации на 15% из-за высокого процента износа сетей.

Собственники по-прежнему будут платить взносы на капремонты, причем, в некоторых субъектах принято решение "заморозить" их величину на 2017 г.