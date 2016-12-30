«ЭкоВахта» устроила шум в Кабардинском лесничестве
Специалисты Министерства природных ресурсов Краснодарского края не обнаружили существенных нарушений при проверке лесных участков Кабардинского участкового лесничества.
Поводом послужили требования «ЭкоВахты и московских активистов признать временные постройки на одном из участков незаконными. Информация о постройках была получена активистами в ходе многократных проникновений на арендованную территорию.
На заявления отреагировали в Министерстве природных ресурсов края, оперативно инициировав осмотр соответствующих участков лесного фонда. При этом комиссией, в состав которой вошли специалисты Кабардинского и Геленджикского участковых лесничеств, ни фактов незаконной рубки, ни повреждения лесных насаждений на арендованных ООО «Турстатус» лесных участках, ни возведения строений с признаками капитальности не обнаружено. На участки представлены проекты освоения лесов, один из которых на момент инспекции проходил государственную экспертизу. Кроме того эксперты удостоверились, что противопожарные и санитарные мероприятия арендатором проводятся в необходимом объеме.
По словам представителей ООО «Турстатус», эксплуатация арендованных участков осуществляется максимально прозрачно, бережно и в полном соответствии с заявленными целями. На данный момент положительные заключения экспертизы на проекты освоения лесов получены и представлены в Министерство природных ресурсов Краснодарского края.