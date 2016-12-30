«ЭкоВахта» устроила шум в Кабардинском лесничестве

При проверке лесных участков Кабардинского участкового лесничества существенных нарушений не обнаружено

Специалисты Министерства природных ресурсов Краснодарского края не обнаружили существенных нарушений при проверке лесных участков Кабардинского участкового лесничества.

Поводом послужили требования «ЭкоВахты и московских активистов признать временные постройки на одном из участков незаконными. Информация о постройках была получена активистами в ходе многократных проникновений на арендованную территорию.

На заявления отреагировали в Министерстве природных ресурсов края, оперативно инициировав осмотр соответствующих участков лесного фонда. При этом комиссией, в состав которой вошли специалисты Кабардинского и Геленджикского участковых лесничеств, ни фактов незаконной рубки, ни повреждения лесных насаждений на арендованных ООО «Турстатус» лесных участках, ни возведения строений с признаками капитальности не обнаружено. На участки представлены проекты освоения лесов, один из которых на момент инспекции проходил государственную экспертизу. Кроме того эксперты удостоверились, что противопожарные и санитарные мероприятия арендатором проводятся в необходимом объеме.

По словам представителей ООО «Турстатус», эксплуатация арендованных участков осуществляется максимально прозрачно, бережно и в полном соответствии с заявленными целями. На данный момент положительные заключения экспертизы на проекты освоения лесов получены и представлены в Министерство природных ресурсов Краснодарского края.