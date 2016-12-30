]]> ]]>
Главная В России

«ЭкоВахта» устроила шум в Кабардинском лесничестве

15:26 30.12.2016
Фото с сайта mprkk.ru
Фото с сайта mprkk.ru
Материалы по теме:

При проверке лесных участков Кабардинского участкового лесничества существенных нарушений не обнаружено

Специалисты Министерства природных ресурсов Краснодарского края не обнаружили существенных нарушений при проверке лесных участков Кабардинского участкового лесничества.

Поводом послужили требования «ЭкоВахты и московских активистов признать временные постройки на одном из участков незаконными. Информация о постройках была получена активистами в ходе многократных проникновений на арендованную территорию.

На заявления отреагировали в Министерстве природных ресурсов края, оперативно инициировав осмотр соответствующих участков лесного фонда. При этом комиссией, в состав которой вошли специалисты Кабардинского и Геленджикского участковых лесничеств, ни фактов незаконной рубки, ни повреждения лесных насаждений на арендованных ООО «Турстатус» лесных участках, ни возведения строений с признаками капитальности не обнаружено. На участки представлены проекты освоения лесов, один из которых на момент инспекции проходил государственную экспертизу. Кроме того эксперты удостоверились, что противопожарные и санитарные мероприятия арендатором проводятся в необходимом объеме.

По словам представителей ООО «Турстатус», эксплуатация арендованных участков осуществляется максимально прозрачно, бережно и в полном соответствии с заявленными целями. На данный момент положительные заключения экспертизы на проекты освоения лесов получены и представлены в Министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Темы: Экология и охрана природных богатств России, Борьба за природные ресурсы в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.