В Ростехнадзоре высказались против использования газа в жилых домах

Глава Ростехнадзора Алексей Алешин направил письмо депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, в котором высказал предложение об отказе о использования газа в жилых домах. Об этом сообщает «Интерфакс».

В целях безопасности и предотвращения рисков взрывов и пожаров следует модернизировать существующую систему и заменить газовые плиты электрическими, полагают в ведомстве. При этом в послании подчеркивается, что речь не идет о запрете использования бытового газа в домах как такового.

«Подчеркиваю, мысль о переходе на исключительно электрические плиты во вновь строящихся домах, может быть рассмотрена, как одна из идей, тем для размышления и обсуждения», - цитирует агентство письмо Алешина.

В пресс-службе ведомства агентству пояснили, что Ростехнадзор не наделен полномочиями по контролю за техобслуживанием и состоянием газового оборудования в домах. В связи с этим, если по данной инициативе и будет приниматься решение, то не Ростехнадзором.

В последнее время участились сообщения об инцидентах со взрывами бытового газа, повлекших за собой человеческие жертвы и значительные разрушения жилых домов. В ведомстве отметили, что в большинстве случаев причиной таких аварий становится человеческий фактор.

