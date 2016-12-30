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В Ростехнадзоре высказались против использования газа в жилых домах

20:55 30.12.2016
Фото с сайта newimage.ru
Фото с сайта newimage.ru
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Глава Ростехнадзора Алексей Алешин направил письмо депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, в котором высказал предложение об отказе о использования газа в жилых домах. Об этом сообщает «Интерфакс».

В целях безопасности и предотвращения рисков взрывов и пожаров следует модернизировать существующую систему и заменить газовые плиты электрическими, полагают в ведомстве. При этом в послании подчеркивается, что речь не идет о запрете использования бытового газа в домах как такового.

«Подчеркиваю, мысль о переходе на исключительно электрические плиты во вновь строящихся домах, может быть рассмотрена, как одна из идей, тем для размышления и обсуждения», - цитирует агентство письмо Алешина.

В пресс-службе ведомства агентству пояснили, что Ростехнадзор не наделен полномочиями по контролю за техобслуживанием и состоянием газового оборудования в домах. В связи с этим, если по данной инициативе и будет приниматься решение, то не Ростехнадзором.

В последнее время участились сообщения об инцидентах со взрывами бытового газа, повлекших за собой человеческие жертвы и значительные разрушения жилых домов. В ведомстве отметили, что в большинстве случаев причиной таких аварий становится человеческий фактор.
 

Темы: Россия, Газовая промышленность в России, Государственная Дума РФ, Партия КПРФ
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Комментарии читателей
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31.12.2016, 02:53
Гость: ABCD

Мне кажется что тут есть возможность поживиться "слугам народа".
Переделка инфраструктуры на электричество, заказы и контракты будут "своим людям" (как обычно)фирмочки однодневки которые будут зарегины на родственников чиновников, потом цена газа...и цена электричества. Если в "тёплых" регионах" газ для готовки используют то в "холодных" (а это 90% страны) газ везде идёт, и для кухни и для ванны...
Потом я так понимаю запретят машины на газе? чёй то они разъездились так, прибыль не приносят бензиновым королям....
У насесть и полно не газифицированных домов, особенно 12-ти этажные.
У них тариф на электричество пониженный. И все мечтают (мечтали) на газ перейти. Вся страна будет теперь "электросети" злотом осыпать, волею "мудрых" чиновников.
31.12.2016, 01:37
Гость: Нос

Нужно видеть немного дальше своего носа.
31.12.2016, 01:35
Гость: пожарный

Когда тебя от отопления отключат, посмотрим как ты заостришся и без газа будешь согревать квартиру. И не "пожарник" , а пожарный что бы ты знал неучь.
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