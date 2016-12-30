Рособрнадзор запретил прием студентов в пять вузов

Рособрнадзор запретил прием в пять вузов, сообщает пресс-служба ведомства, сообщает РИА Новости.

Так, новых студентов не смогут набирать Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.



Также Рособрнадзор лишил госаккредитации Калужский филиал Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова. Аналогичные проблемы возникли и у Курской академии государственной и муниципальной службы, но там была отозвана аккредитация лишь по нескольким специальностям.

Госаккредитация подтверждает, что работа вуза соответствует федеральным стандартам. В случае приостановки или отзыва этого документа учебное заведение может продолжать образовательную деятельность, но лишается права выдавать дипломы гособразца. Студенты также теряют отсрочку от армии.