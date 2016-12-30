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Рособрнадзор запретил прием студентов в пять вузов

12:35 30.12.2016
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Рособрнадзор запретил прием в пять вузов, сообщает пресс-служба ведомства, сообщает РИА Новости.

Так, новых студентов не смогут набирать Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.


Также Рособрнадзор лишил госаккредитации Калужский филиал Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова. Аналогичные проблемы возникли и у Курской академии государственной и муниципальной службы, но там была отозвана аккредитация лишь по нескольким специальностям.

Госаккредитация подтверждает, что работа вуза соответствует федеральным стандартам. В случае приостановки или отзыва этого документа учебное заведение может продолжать образовательную деятельность, но лишается права выдавать дипломы гособразца. Студенты также теряют отсрочку от армии.

Темы: вуз, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 17:37
Сварог.

Разрушение некогда сильной советской системы образования идет все эти последние 25 лет. Сразу после захвата власти крипто-троцкистами в 1991. Когда под видом развития и модернизации идет планомерное уничтожение всего что как-то все еще работает. Наплодили бесчисленное множество каких-то шарашкиных контор. Засилье бессмысленных лжедисциплин и лжефакультетов, всего этого бесконечного маркетинга, пиара и госуправления. Обучение нескончаемых миллионов юристов и менеджеров, которым просто нечего делать — при страшном дефиците хороших инженеров, врачей, да и много кого, кто нужен здесь и сейчас. Обилие коммерческих вузов — и постоянное сокращение бюджетных мест там, где их только что было больше. Ведь школы, университеты, научные институты ничем не отличаются от фирмы, которая торгует ботинками.
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Уволим учителей, закроем или укрупним школы, сольем несколько НИИ в один, а в освободившихся зданиях откроем офисы или на этом месте построим "апартаменты". Это мышление тараканов.
Это мышление надзирателей концлагеря: заключенный должен меньше есть, больше рубить деревьев или умереть.
30.12.2016, 17:31
Валдай..

Москва это сегодняшняя вотчина тех, кто разрушает наши культуру и образование. Исаак Калина — глава столичного департамента образования Москвы. Они уже давно превратились в сатанистскую секту космополитов разрушающих некогда нашу великую научно-образовательную школу. Как же они сами позволят себя высечь и разогнать?
30.12.2016, 17:04
Влад

Да что там калужский...,а о филиале московского института в подмосковном селе Кокошкина, кто знает, не слыхали? И ведь дипломы выдают!)
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