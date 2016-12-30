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Россия направила в СБ ООН проект резолюции по перемирию в САР

19:35 30.12.2016
Виталий Чуркин. Фото с сайта politikus.ru
Виталий Чуркин. Фото с сайта politikus.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Россия направила в Совет Безопасности ООН проект резолюции в поддержку прекращения огня в Сирии. Об этом сообщает RT со ссылкой на постоянного представителя РФ при всемирной организации Виталия Чуркина.

Он выразил надежду на то, что голосование по документу состоится 31 декабря, и резолюция будет принята единогласно.

Ранее сообщалось о том, что в Совбез поступил проект совместной резолюции Великобритании и Франции. В ней предусматривается введение санкций в отношении ряда граждан и компаний Сирии. Российская сторона считает документ категорически неприемлемым.

Некоторое время назад стало известно, что власти САР и так называемая умеренная оппозиция договорились прекратить боевые действия и начать урегулирование ситуации в стране путем политического диалога. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве России, Ирана и Турции.
 

Темы: Россия, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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31.12.2016, 00:59
не срамно?

Какое такое еще "перемирие"?
Не должен ли МИР обеспечен быть в Сирии?
На то ли Москва "исламистов" бомбила,
Чтобы торговаться в итоге с ИГИЛом?
30.12.2016, 20:15
Викторс

Если государство это как семья, принцы(и)
То что надо делать?
Какие бывают семьи?
Вот и результат
Никаких новорезультатов- предки то были общие?
30.12.2016, 20:10
Викторс

По моему это излишество направлять в оон , какие то депеши или послания ,
Если эта органика ничего конкретно сделать не может , то зачем все зто ?
Чтобы быть как бы при деле ? Сидят пешки , даже не пешки получают бабло и как статисты просижывают стулья , солдат спит служба идет ?
Оставить 3-4 представителя и хватя
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