Россия направила в СБ ООН проект резолюции по перемирию в САР

Россия направила в Совет Безопасности ООН проект резолюции в поддержку прекращения огня в Сирии. Об этом сообщает RT со ссылкой на постоянного представителя РФ при всемирной организации Виталия Чуркина.

Он выразил надежду на то, что голосование по документу состоится 31 декабря, и резолюция будет принята единогласно.

Ранее сообщалось о том, что в Совбез поступил проект совместной резолюции Великобритании и Франции. В ней предусматривается введение санкций в отношении ряда граждан и компаний Сирии. Российская сторона считает документ категорически неприемлемым.

Некоторое время назад стало известно, что власти САР и так называемая умеренная оппозиция договорились прекратить боевые действия и начать урегулирование ситуации в стране путем политического диалога. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве России, Ирана и Турции.

