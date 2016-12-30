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Рынска назвала большинство россиян «дрянным народом»

19:03 30.12.2016
Божена Рынска. Фото из ее блога в ЖЖ
Божена Рынска. Фото из ее блога в ЖЖ
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Светский обозреватель Божена Рынска негативно отозвалась о 86% населения России, назвав их «дрянным народом».

«Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной», - цитирует РИА Новости ее интервью «Открытой России».

Свое высказывание относительно катастрофы Ту-154 и гибели журналистов НТВ Рынска объяснила эмоциями. По ее словам, она «почувствовала ликование», когда узнала о случившемся. При этом Рынска назвала возможность радоваться смерти врага своим «конституционным правом».

Слова Рынски о катастрофе в соцсетях вызвали негодование россиян. В результате на сайте change.org появилась петиция о лишении журналистки гражданства РФ. На данный момент ее подписали около 172 тысяч человек.
 

Темы: Россия, Авиакатастрофы, Общественно-политическая жизнь в России, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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31.12.2016, 01:49
иван з.

Этих физиков-математиков облучают чем-то, что-ли?
31.12.2016, 01:43
У нее как у всех

Подумать только. Обыкновенная подстилка, а как разговорилась. Наверно она думает, что у нее не как у всех. Что то не обычное. Дура.
31.12.2016, 01:42
Рустем

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