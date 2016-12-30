Рынска назвала большинство россиян «дрянным народом»

Светский обозреватель Божена Рынска негативно отозвалась о 86% населения России, назвав их «дрянным народом».

«Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной», - цитирует РИА Новости ее интервью «Открытой России».

Свое высказывание относительно катастрофы Ту-154 и гибели журналистов НТВ Рынска объяснила эмоциями. По ее словам, она «почувствовала ликование», когда узнала о случившемся. При этом Рынска назвала возможность радоваться смерти врага своим «конституционным правом».

Слова Рынски о катастрофе в соцсетях вызвали негодование россиян. В результате на сайте change.org появилась петиция о лишении журналистки гражданства РФ. На данный момент ее подписали около 172 тысяч человек.

