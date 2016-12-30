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Путин отказался высылать американских дипломатов

16:33 30.12.2016

Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов.

Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 30 декабря.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов», — отметил Путин.

«Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», — добавил российский лидер. В то же время он выразил сожаление по поводу того, что администрация президента США Барака Обамы «заканчивает свою работу подобным образом».

Как ранее в пятницу сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путину предложено объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генерального консульства этой страны в Санкт-Петербурге. Кроме того, президента попросили рассмотреть идею о запрете американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожная.

29 декабря Обама объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России. Санкции американского президента и Минфина коснулись, в частности ФСБ и ГРУ. Вашингтон объяснил данный шаг тем, что посредством хакерских атак Россия пыталась вмешиваться в избирательный процесс в Соединенных Штатах (Москва подобные обвинения последовательно отвергала — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, Госдеп решил выслать из США 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, которые являются собственностью РФ и расположены в штатах Нью-Йорк и Мэриленд (судя по сообщению МИД России, речь идет о даче для отдыха сотрудников в Вашингтоне и даче для отдыха сотрудников постоянного представительства РФ при ООН).

Темы: Отношения России и США, Владимир Путин
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 22:30
Россия осталась

в 1917г, она умерла. А теперь осколки территории, подконтрольные ставленникам США.
30.12.2016, 22:11
И.В.С.

Это Обама к себе внимание привлекает чтоб не забыли Обаму. Это конечно провокация. Как нападение японцев на Пирл-Харбор ,это американцы японцев спровоцировали чтоб японцы напали на их базу Пирл-Харбор. Поэтому нечего подаваться на провокации.
30.12.2016, 22:08
да вы что!

А их американских дипломатов никто не собирается высылать. Или вы намекаете их выслать в рабовладельческий сталинский ГУЛАГ работать по 12 часов день. Американцы подумали бы вот русские дикари до сих пор при рабстве живут и вправду отсталая страна.
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