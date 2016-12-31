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Дмитрий Медведев пожелал всем счастья, здоровья, любви и согласия в семьях

18:45 31.12.2016

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан России с наступающим Новым годом, пожелав счастья и здоровья, а также любви и согласия в семьях. Об этом говорится в видеопоздравлении, размещенном на сайте кабмина.

"Несмотря на зимнюю погоду, Новый год - это всегда очень теплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано. Так пусть все пожелания обязательно сбудутся!" - отметил премьер.

Медведев выразил уверенность, что в наступающем году "осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие", передает ТАСС.

Темы: Россия, Праздники в России и за рубежом, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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01.01.2017, 00:35
на новый год загадал желание насчёт шайки

но чтобы оно исполнилось, не буду рассказывать)))
Скажу только что там есть одно такое слово - тартарары))))
31.12.2016, 21:40
и ему того же

пенсии как всем , счастья за все. А если его уверенность материализуется, то премъером будет другой. Не умеет загадывать желания. И на фото вроде как умный.
31.12.2016, 21:37
служба 01

Печурка-то ничё так. Но сидеть возле открытого огня опасно.
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